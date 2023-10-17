https://sputnikarabic.ae/20231017/هرمونات-النساء-من-الذاكرة-إلى-الإدراك-ونوع-جديد-من-التطور-يتجاوز-داروين-1082114276.html
هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين
هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين
من خلال الكشف عن اللغز العصبي لتكوين الذاكرة المؤلمة، استخدم الباحثون منهجيات مبتكرة للتعلم البصري والآلي لفك تشفير الشبكات العصبية في الدماغ التي تعمل أثناء... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:38+0000
2023-10-17T14:38+0000
2023-10-17T14:38+0000
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هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين
هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين
أبحاث تكشف عن تفاعل ملحوظ بين تقلبات هرمونات المبيض خلال الدورة الشهرية والتكيفات الهيكلية داخل أدمغة النساء، خاصة في المناطق الحيوية للوظيفة الإدراكية.تحليل أحافير يكشف استقرار الأنواع البشرية القديمة في المرتفعات الأفريقية منذ أكثر من مليوني سنة..نص الحلقة:- تزدهر أعداد الحيتان الرمادية وتنخفض مع تغير القطب الشمالي.- أنتج الإعصار هارفي تطورًا "لحظيًا" عبر المكان وليس عبر الزمن... وهو تحرك يتجاوز داروين، مما يدل على أن هناك نوعا جديدا من التطور تم اكتشافه.والفرز المكاني يدور حول كيفية توسع الكائن أو انتشاره إلى مناطق جديدة بشكل أفضل. لكن هذا لا يحدث على أطر زمنية طويلة، لأن التطور يحدث عبر المكان، وليس عبر الزمن، ويمكن أن يحدث في غضون أجيال قليلة فقط.- كيف تشكل دورات الحيض ذاكرة المرأة ودماغها.تؤكد الدراسة على ضرورة استكشاف عالم الدماغ الأنثوي الذي لم يتم بحثه إلا نادرًا، وتسليط الضوء على تحولاته الديناميكية والإيقاعية، وما يترتب على ذلك من آثار على صحة الدماغ وقابلية التعرض للاضطرابات على المدى الطويل.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
أخبار القطب الشمالي
أفريقيا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, أخبار القطب الشمالي, أفريقيا, شمال أفريقيا, аудио
مرايا العلوم, أخبار القطب الشمالي, أفريقيا, شمال أفريقيا, аудио
هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين
تابعنا عبر
من خلال الكشف عن اللغز العصبي لتكوين الذاكرة المؤلمة، استخدم الباحثون منهجيات مبتكرة للتعلم البصري والآلي لفك تشفير الشبكات العصبية في الدماغ التي تعمل أثناء إنشاء ذاكرة الصدمة.
أبحاث تكشف عن تفاعل ملحوظ بين تقلبات هرمونات المبيض خلال الدورة الشهرية والتكيفات الهيكلية داخل أدمغة النساء، خاصة في المناطق الحيوية للوظيفة الإدراكية.
تحليل أحافير يكشف استقرار الأنواع البشرية القديمة في المرتفعات الأفريقية
منذ أكثر من مليوني سنة..
- تزدهر أعداد الحيتان الرمادية وتنخفض مع تغير القطب الشمالي.
يشير بحث جديد إلى أن أحداث الوفيات الكبرى في مجموعات الحيتان الرمادية شمال شرقي المحيط الهادئ كانت على الأرجح ناجمة عن ظروف المحيط المتجمد الشمالي الديناميكية والمتغيرة!!
- أنتج الإعصار هارفي
تطورًا "لحظيًا" عبر المكان وليس عبر الزمن... وهو تحرك يتجاوز داروين، مما يدل على أن هناك نوعا جديدا من التطور تم اكتشافه.
يُطلق عليه "الفرز المكاني"، وهو شكل سريع من أشكال التطور يركز على التشتت بدلاً من اللياقة، وهو ما يقلب العديد من أفكارنا حول الانتقاء الطبيعي لداروين رأساً على عقب.
والفرز المكاني يدور حول كيفية توسع الكائن أو انتشاره إلى مناطق جديدة بشكل أفضل. لكن هذا لا يحدث على أطر زمنية طويلة، لأن التطور يحدث عبر المكان، وليس عبر الزمن، ويمكن أن يحدث في غضون أجيال قليلة فقط.
- كيف تشكل دورات الحيض ذاكرة المرأة ودماغها.
تكشف الأبحاث عن تفاعل ملحوظ بين تقلبات هرمونات المبيض
خلال الدورة الشهرية والتكيفات الهيكلية داخل أدمغة النساء، وخاصة في المناطق الحيوية للوظيفة الإدراكية.
تؤكد الدراسة على ضرورة استكشاف عالم الدماغ الأنثوي الذي لم يتم بحثه إلا نادرًا، وتسليط الضوء على تحولاته الديناميكية والإيقاعية، وما يترتب على ذلك من آثار على صحة الدماغ وقابلية التعرض للاضطرابات على المدى الطويل.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد