https://sputnikarabic.ae/20231017/هرمونات-النساء-من-الذاكرة-إلى-الإدراك-ونوع-جديد-من-التطور-يتجاوز-داروين-1082114276.html

هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين

هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين

من خلال الكشف عن اللغز العصبي لتكوين الذاكرة المؤلمة، استخدم الباحثون منهجيات مبتكرة للتعلم البصري والآلي لفك تشفير الشبكات العصبية في الدماغ التي تعمل أثناء... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T14:38+0000

2023-10-17T14:38+0000

2023-10-17T14:38+0000

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هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين هرمونات النساء من الذاكرة إلى الإدراك ونوع جديد من التطور يتجاوز داروين

أبحاث تكشف عن تفاعل ملحوظ بين تقلبات هرمونات المبيض خلال الدورة الشهرية والتكيفات الهيكلية داخل أدمغة النساء، خاصة في المناطق الحيوية للوظيفة الإدراكية.تحليل أحافير يكشف استقرار الأنواع البشرية القديمة في المرتفعات الأفريقية منذ أكثر من مليوني سنة..نص الحلقة:- تزدهر أعداد الحيتان الرمادية وتنخفض مع تغير القطب الشمالي.- أنتج الإعصار هارفي تطورًا "لحظيًا" عبر المكان وليس عبر الزمن... وهو تحرك يتجاوز داروين، مما يدل على أن هناك نوعا جديدا من التطور تم اكتشافه.والفرز المكاني يدور حول كيفية توسع الكائن أو انتشاره إلى مناطق جديدة بشكل أفضل. لكن هذا لا يحدث على أطر زمنية طويلة، لأن التطور يحدث عبر المكان، وليس عبر الزمن، ويمكن أن يحدث في غضون أجيال قليلة فقط.- كيف تشكل دورات الحيض ذاكرة المرأة ودماغها.تؤكد الدراسة على ضرورة استكشاف عالم الدماغ الأنثوي الذي لم يتم بحثه إلا نادرًا، وتسليط الضوء على تحولاته الديناميكية والإيقاعية، وما يترتب على ذلك من آثار على صحة الدماغ وقابلية التعرض للاضطرابات على المدى الطويل.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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