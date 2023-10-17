https://sputnikarabic.ae/20231017/وزير-خارجية-إيران-احتمال-توسع-الحرب-في-غزة-لجبهات-أخرى-يقترب-من-المرحلة-الحتمية-1082087947.html

وزير خارجية إيران: احتمال توسع الحرب في غزة لجبهات أخرى "يقترب من المرحلة الحتمية"

وزير خارجية إيران: احتمال توسع الحرب في غزة لجبهات أخرى "يقترب من المرحلة الحتمية"

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أن احتمال توسع الحرب في غزة لتشمل جبهات أخرى بات كبيرا. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T08:07+0000

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وقال وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني: "وقت الحلول السياسية ينفد والتوسع المحتمل للحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية"، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، وكالة "فارس" الإيرانية.وأعرب أمير عبد اللهيان عن امتنانه لمواقف وزير الخارجية الباكستاني بشأن التطورات الراهنة في فلسطين وغزة.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "محاولة النظام الصهيوني تهجير سكان غزة جريمة أخرى تسعى إليها تل أبيب".من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني، أثناء إعلانه استعداده لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة المشاركة في جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتسهيل الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة وفتح ممرات الاتصال المؤدية إلى غزة.ووصف جيلاني تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها بأنها جريمة حرب وإبادة جماعية للأمة الفلسطينية، وشدد على أنه "لا ينبغي أبدا مساواة العمل الدفاعي الفلسطيني مع الأعمال الاحتلالية للنظام الصهيوني".وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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