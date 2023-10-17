https://sputnikarabic.ae/20231017/-مسؤول-في-الصندوق-العماني-للاستثمارات-لـسبوتنيك-منطقة-الخليج-خصبة-وواعدة-جدا-للاستثمار-1082098442.html

مسؤول في الصندوق العماني للاستثمارات لـ"سبوتنيك": منطقة الخليج خصبة وواعدة جدا للاستثمار

مسؤول في الصندوق العماني للاستثمارات لـ"سبوتنيك": منطقة الخليج خصبة وواعدة جدا للاستثمار

قال خالد الخطيب، مدير عام الاستثمارات في صندوق "ركيزة"، إن "الصندوق يختص بالاستثمار في البنية الأساسية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T12:47+0000

2023-10-17T12:47+0000

2023-10-17T12:47+0000

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وأوضح الخطيب، في حواره مع "سبوتنيك"، أنه على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي، شارك الصندوق في المؤتمر وتحدث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاكل التي تواجه الجميع في المنطقة.وأكد أن "منطقة الخليج العربي واعدة جدا بالاستثمار وخصبة ويوجد بها مشاريع كثيرة"، مشددًا على أن "البرامج التي توجد في دول الخليج تحتاج إلى ضخ استثمارات عالية جدا".وأضاف الخطيب أن "هناك صعوبات تؤثر علىى الاستثمارات في المنطقة كارتفاع سعر الفائدة، والقروض المحدودة جدا من البنوك"، مؤكدا أن "المنطقة تحتاج إلى مستثمرين جدد".وختم بالقول: "نحن صندوق استثماري، مفتوح له الاستثمار مع أي دول في العالم، وحاليا لا يوجد أي استثمارات مع روسيا".وانطلقت، أمس الاثنين، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.

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