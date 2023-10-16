https://sputnikarabic.ae/20231016/مسؤول-في-وزارة-الاستثمار-الأردنية-لـسبوتنيك-منتدى-أبو-ظبي-فرصة-لجذب-الاستثمارات-الأجنبية-1082074008.html
مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية لـ"سبوتنيك": منتدى أبو ظبي فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية لـ"سبوتنيك": منتدى أبو ظبي فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
قال أسعد أبو الراغب، المدير العام في وزارة الاستثمار الأردنية، إن منتدى الاستثمار العالمي الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، في هذه النسخة، يعد تجمعا دوليا... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T17:47+0000
2023-10-16T17:47+0000
2023-10-16T17:53+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الأردن
أخبار الخليج
منتدى الاستثمار العالمي 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082073538_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_3c7c385843af82870694fb3d44202025.jpg
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار بأبو ظبي، أن مشاركة الأردن تأتي في سياق اهتمام بلاده بالتواجد في مثل هذه المنتديات والتجمعات الدولية، والاستفادة منها على مستوى الاستثمار والاقتصاد، وكذلك التعاون الدولي.وشدد أبو الراغب على سعي بلاده من خلال المشاركة على عرض وإظهار كافة الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يمكن الاستثمار الدولي فيها والاستفادة منها، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات ومستثمرين أجانب إلى الأردن، لا سيما في مجال الاقتصاد المستدام.وانطلقت، اليوم الاثنين، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/انطلاق-فعاليات-منتدى-الاستثمار-العالمي-في-أبو-ظبي-بمشاركة-160-دولة-صور-1082051700.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/وزيرة-الاستثمار-الأردنية--قطر-من-أبرز-الدول-استثمارا-في-المملكة-1080769264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082073538_110:0:853:557_1920x0_80_0_0_7a092c02e7bdb9a117eb4db9c27d1361.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار الخليج , منتدى الاستثمار العالمي 2023
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار الخليج , منتدى الاستثمار العالمي 2023
مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية لـ"سبوتنيك": منتدى أبو ظبي فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
17:47 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 17:53 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
حصري
قال أسعد أبو الراغب، المدير العام في وزارة الاستثمار الأردنية، إن منتدى الاستثمار العالمي الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، في هذه النسخة، يعد تجمعا دوليا يناقش تنمية الاستثمار والاقتصاد في مجالات عدة، أبرزها الطاقة المستدامة، ونقل الاقتصاد المستدام.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار بأبو ظبي، أن مشاركة الأردن تأتي في سياق اهتمام بلاده بالتواجد في مثل هذه المنتديات والتجمعات الدولية، والاستفادة منها على مستوى الاستثمار والاقتصاد، وكذلك التعاون الدولي.
وشدد أبو الراغب على سعي بلاده من خلال المشاركة على عرض وإظهار كافة الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة الأردنية
الهاشمية، والتي يمكن الاستثمار الدولي فيها والاستفادة منها، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات ومستثمرين أجانب إلى الأردن، لا سيما في مجال الاقتصاد المستدام.
وانطلقت، اليوم الاثنين، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي
الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية
حول العالم.
ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.