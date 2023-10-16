https://sputnikarabic.ae/20231016/مسؤول-في-وزارة-الاستثمار-الأردنية-لـسبوتنيك-منتدى-أبو-ظبي-فرصة-لجذب-الاستثمارات-الأجنبية-1082074008.html

مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية لـ"سبوتنيك": منتدى أبو ظبي فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية

مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية لـ"سبوتنيك": منتدى أبو ظبي فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال أسعد أبو الراغب، المدير العام في وزارة الاستثمار الأردنية، إن منتدى الاستثمار العالمي الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، في هذه النسخة، يعد تجمعا دوليا... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T17:47+0000

2023-10-16T17:47+0000

2023-10-16T17:53+0000

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منتدى الاستثمار العالمي 2023

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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار بأبو ظبي، أن مشاركة الأردن تأتي في سياق اهتمام بلاده بالتواجد في مثل هذه المنتديات والتجمعات الدولية، والاستفادة منها على مستوى الاستثمار والاقتصاد، وكذلك التعاون الدولي.وشدد أبو الراغب على سعي بلاده من خلال المشاركة على عرض وإظهار كافة الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يمكن الاستثمار الدولي فيها والاستفادة منها، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات ومستثمرين أجانب إلى الأردن، لا سيما في مجال الاقتصاد المستدام.وانطلقت، اليوم الاثنين، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20231016/انطلاق-فعاليات-منتدى-الاستثمار-العالمي-في-أبو-ظبي-بمشاركة-160-دولة-صور-1082051700.html

https://sputnikarabic.ae/20230906/وزيرة-الاستثمار-الأردنية--قطر-من-أبرز-الدول-استثمارا-في-المملكة-1080769264.html

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