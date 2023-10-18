https://sputnikarabic.ae/20231018/أمريكا-تستخدم-الفيتو-في-مجلس-الأمن-لإجهاض-قرار-يمنع-تهجير-سكان-غزة-1082167006.html

أمريكا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن لإجهاض قرار يمنع تهجير سكان غزة

أمريكا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن لإجهاض قرار يمنع تهجير سكان غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لرفض مشروع قرار برازيلي مقدم إلى مجلس الأمن يدعو إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T15:01+0000

2023-10-18T15:01+0000

2023-10-18T15:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة الأمم المتحدة

طوفان الأقصى

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وصوّت 12 من أعضاء مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع القرار البرازيلي، وصوتت الولايات المتحدة برفضه، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت على القرار.وقال دميتري بوليانسكي، نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن حول الوضع في إسرائيل وغزة ليس متوازنًا ولا يُرضي جميع أعضاء المجلس، مضيفًا أن روسيا اقترحت إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى المعمداني إلى المسودة. ⁧وقال بوليانسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إن الرئاسة البرازيلية طلبت 24 ساعة لجعل المشروع مرضيًا لجميع أعضاء مجلس الأمن. من الواضح أن هذا لن يحدث".وبحسب بوليانسكي، يعاني مشروع القرار البرازيلي من عيبين رئيسيين: "وجود صياغة تدين حصرًا أفعال حماس، وليس قصف إسرائيل في غزة، ما يجعله سياسيًا غير متوازن، وغياب نداء لوقف النار فورًا".وأضاف بوليانسكي: "بناءً على ذلك، قدمت روسيا تعديلين على هذا الصدد، سيتم التصويت عليهما قبل التصويت على المشروع نفسه. تعديل يتعلق بإدانة القصف في غزة، وقد أضفنا اليوم إدانة الهجوم على مستشفى "المعمداني" في غزة".

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