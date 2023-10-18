عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/أمريكا-تستخدم-الفيتو-في-مجلس-الأمن-لإجهاض-قرار-يمنع-تهجير-سكان-غزة-1082167006.html
أمريكا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن لإجهاض قرار يمنع تهجير سكان غزة
أمريكا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن لإجهاض قرار يمنع تهجير سكان غزة
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لرفض مشروع قرار برازيلي مقدم إلى مجلس الأمن يدعو إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:01+0000
2023-10-18T15:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وصوّت 12 من أعضاء مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع القرار البرازيلي، وصوتت الولايات المتحدة برفضه، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت على القرار.وقال دميتري بوليانسكي، نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن حول الوضع في إسرائيل وغزة ليس متوازنًا ولا يُرضي جميع أعضاء المجلس، مضيفًا أن روسيا اقترحت إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى المعمداني إلى المسودة. ⁧وقال بوليانسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إن الرئاسة البرازيلية طلبت 24 ساعة لجعل المشروع مرضيًا لجميع أعضاء مجلس الأمن. من الواضح أن هذا لن يحدث".وبحسب بوليانسكي، يعاني مشروع القرار البرازيلي من عيبين رئيسيين: "وجود صياغة تدين حصرًا أفعال حماس، وليس قصف إسرائيل في غزة، ما يجعله سياسيًا غير متوازن، وغياب نداء لوقف النار فورًا".وأضاف بوليانسكي: "بناءً على ذلك، قدمت روسيا تعديلين على هذا الصدد، سيتم التصويت عليهما قبل التصويت على المشروع نفسه. تعديل يتعلق بإدانة القصف في غزة، وقد أضفنا اليوم إدانة الهجوم على مستشفى "المعمداني" في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231018/وكيل-وزارة-الصحة-في-غزة-الأطباء-يجرون-عمليات-جراحية-للمصابين-من-دون-مواد-تخدير-1082161311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى

أمريكا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن لإجهاض قرار يمنع تهجير سكان غزة

15:01 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegramNabd
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لرفض مشروع قرار برازيلي مقدم إلى مجلس الأمن يدعو إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وصوّت 12 من أعضاء مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع القرار البرازيلي، وصوتت الولايات المتحدة برفضه، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت على القرار.
وقال دميتري بوليانسكي، نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن حول الوضع في إسرائيل وغزة ليس متوازنًا ولا يُرضي جميع أعضاء المجلس، مضيفًا أن روسيا اقترحت إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى المعمداني إلى المسودة. ⁧
وقال بوليانسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إن الرئاسة البرازيلية طلبت 24 ساعة لجعل المشروع مرضيًا لجميع أعضاء مجلس الأمن. من الواضح أن هذا لن يحدث".
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
وكيل وزارة الصحة في غزة: الأطباء يجرون عمليات جراحية للمصابين من دون مواد تخدير
13:59 GMT
وبحسب بوليانسكي، يعاني مشروع القرار البرازيلي من عيبين رئيسيين: "وجود صياغة تدين حصرًا أفعال حماس، وليس قصف إسرائيل في غزة، ما يجعله سياسيًا غير متوازن، وغياب نداء لوقف النار فورًا".
وأضاف بوليانسكي: "بناءً على ذلك، قدمت روسيا تعديلين على هذا الصدد، سيتم التصويت عليهما قبل التصويت على المشروع نفسه. تعديل يتعلق بإدانة القصف في غزة، وقد أضفنا اليوم إدانة الهجوم على مستشفى "المعمداني" في غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала