https://sputnikarabic.ae/20231018/روسيا-تقترح-إضافة-التنديد-بالهجوم-على-مستشفى-غزة-إلى-مسودة-قرار-البرازيل-في-مجلس-الأمن--1082131255.html

روسيا: مسودة قرار البرازيل في مجلس الأمن ⁧بشأن غزة لا تناسب الجميع

روسيا: مسودة قرار البرازيل في مجلس الأمن ⁧بشأن غزة لا تناسب الجميع

قال دميتري بوليانسكي، نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن حول الوضع في إسرائيل وغزة ليس متوازنًا ولا يُرضي... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T01:36+0000

2023-10-18T01:36+0000

2023-10-18T01:40+0000

روسيا

سلاح روسيا

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال بوليانسكي عبر قناته بموقع تلغرام إن الرئاسة البرازيلية طلبت 24 ساعة لجعل المشروع مرضيًا لجميع أعضاء المجلس الأمن. من الواضح أن هذا لن يحدث".وبحسب دبلوماسي روسي، يعاني مشروع القرار البرازيلي من عيبين رئيسيين: "وجود صياغة تدين حصراً أفعال حماس، وليس قصف إسرائيل في غزة، مما يجعله سياسيًا وغير متوازنًا، وغياب نداء لوقف النار فوراً".أضاف بوليانسكي: "بناءً على ذلك، قدمت روسيا تعديلين على هذا الصدد، سيتم التصويت عليهما قبل التصويت على المشروع نفسه. تعديل يتعلق بإدانة القصف في غزة، وقد أضفنا اليوم إدانة الهجوم على مستشفى "المعمداني" في غزة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت بعثة البرازيل في مجلس الأمن الدولي أنه تم تأجيل التصويت على مشروع قرار البرازيل بشأن الوضع في قطاع غزة إلى الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء.وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ضد مشروع القرار الروسي، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/تأجيل-التصويت-على-مشروع-قرار-البرازيل-بمجلس-الأمن-بشأن-قطاع-غزة--1082128117.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/580-قتيلا-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-المعمداني-ومنازل-سكنية-جنوبي-القطاع-1082130125.html

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روسيا, سلاح روسيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل