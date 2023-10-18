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https://sputnikarabic.ae/20231018/وكيل-وزارة-الصحة-في-غزة-الأطباء-يجرون-عمليات-جراحية-للمصابين-من-دون-مواد-تخدير-1082161311.html
وكيل وزارة الصحة في غزة: الأطباء يجرون عمليات جراحية للمصابين من دون مواد تخدير
وكيل وزارة الصحة في غزة: الأطباء يجرون عمليات جراحية للمصابين من دون مواد تخدير
قال وكيل وزارة الصحة في غزة، الدكتور يوسف أبو الريش، إنه "لا يمكن وصف المذبحة التي وقعت في حق الآمنين الذين التجأوا لمستشفى المعمداني، وهو الذي له رمزية خاصة... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T13:59+0000
2023-10-18T13:59+0000
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واعتبر أبو الريش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاحتلال لا يمكن أن يحترم عمل المستشفى أو يقدر الجانب الديني أو الإنساني الذي كان يقدمه، ووصلت له يد الإجرام التي كانت سباقة بقصف المستشفى والتحذير قبلها أمام الكاميرات بأنهم سيفعلون ذلك أمام صمت العالم كله دون رادع".وأكد المسؤول الفلسطيني أن "الطواقم الطبية حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأعداد الكبيرة التي وصلت إليها من جرحى، وأجرت العمليات في ممرات المستشفى من كثرة الإصابات، حتى أن بعضهم أجريت لهم العمليات دون استخدام طرق التخدير المعتادة".وأضاف أبو الريش: "ليست المرة الأولى التي يكذب فيها الاحتلال ويتبرأ من أعماله"، مشيرًا إلى "اغتيال الصحفية شيرين أو عاقلة ومحاولة إبعاد التهمة عن جنود إسرائيليين، ولكن في النهاية اعترف بأنه من قام بها".وذكر أن إسرائيل "ارتكبت 400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة بذات الأسلوب الذي وقع في مستشفى المعمداني، ضد المدنيين في بيوتهم"، لافتًا إلى "ما يقوم به من استهداف المناطق الجنوبية التي أكد أنها مناطق آمنة للسكان حتى ينتقلوا إليها، وهو كل يوم يقصف هذه المناطق ويقتل عشرات المدنيين في الممر الذي حدده لهم".وأوضح وكيل وزارة الصحة في غزة أنه "تم قصف المستشفى قبلها بثلاثة أيام وتم الحديث مع المستوى الدولي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، وإبلاغها بالقصف، وتم أخذ القرار بأن يستمر عمل المستشفى لأنه لم يكن أحد يتخيل أن الاحتلال سيقصفها".وحذّر وكيل وزارة الصحة في غزة، من أن "القطاع الصحي محروم من الكهرباء وتعمل المولدات دون توفير كميات وقود كافية، مبينًا أن جزءا من المستشفيات توقف عن العمل، أبرزها الكرامة وأصدقاء المريض والمستشفى التركي وقبلهم مستشفى الدرا وبيت حانون.واختتم أبو الريش بالتأكيد على أنه "بعد توقف إمدادات الوقود، أصبحت المستشفيات خارج الخدمة أو تعمل دون الوقود وتعتمد على الوسائل البدائية في توفير مصادر الكهرباء، التي لا ترقى إلى تشغيل المستشفى بخدماته الأساسية".ولم تفلح الجهود الدولية حتى الآن في وقف التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى".
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https://sputnikarabic.ae/20231018/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-الدول-العربية-والإسلامية-لفرض-عقوبات-على-إسرائيل-وقطع-العلاقات-معها-1082159330.html
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حصري, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

وكيل وزارة الصحة في غزة: الأطباء يجرون عمليات جراحية للمصابين من دون مواد تخدير

13:59 GMT 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaledوصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
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حصري
قال وكيل وزارة الصحة في غزة، الدكتور يوسف أبو الريش، إنه "لا يمكن وصف المذبحة التي وقعت في حق الآمنين الذين التجأوا لمستشفى المعمداني، وهو الذي له رمزية خاصة كونه يتبع الجانب الكنسي ومن ناحية أخرى يقدم خدمات صحية".
واعتبر أبو الريش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاحتلال لا يمكن أن يحترم عمل المستشفى أو يقدر الجانب الديني أو الإنساني الذي كان يقدمه، ووصلت له يد الإجرام التي كانت سباقة بقصف المستشفى والتحذير قبلها أمام الكاميرات بأنهم سيفعلون ذلك أمام صمت العالم كله دون رادع".
وأكد المسؤول الفلسطيني أن "الطواقم الطبية حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأعداد الكبيرة التي وصلت إليها من جرحى، وأجرت العمليات في ممرات المستشفى من كثرة الإصابات، حتى أن بعضهم أجريت لهم العمليات دون استخدام طرق التخدير المعتادة".
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
مسؤول في "حماس": الانتقام من المدنيين سمة الجيوش المأزومة والمهزومة
13:31 GMT
وأضاف أبو الريش: "ليست المرة الأولى التي يكذب فيها الاحتلال ويتبرأ من أعماله"، مشيرًا إلى "اغتيال الصحفية شيرين أو عاقلة ومحاولة إبعاد التهمة عن جنود إسرائيليين، ولكن في النهاية اعترف بأنه من قام بها".
وذكر أن إسرائيل "ارتكبت 400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة بذات الأسلوب الذي وقع في مستشفى المعمداني، ضد المدنيين في بيوتهم"، لافتًا إلى "ما يقوم به من استهداف المناطق الجنوبية التي أكد أنها مناطق آمنة للسكان حتى ينتقلوا إليها، وهو كل يوم يقصف هذه المناطق ويقتل عشرات المدنيين في الممر الذي حدده لهم".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
نتنياهو: أشكر الرئيس الأمريكي على حضوره لإسرائيل ودعمه غير المشروط لبلادنا
13:28 GMT
وأوضح وكيل وزارة الصحة في غزة أنه "تم قصف المستشفى قبلها بثلاثة أيام وتم الحديث مع المستوى الدولي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، وإبلاغها بالقصف، وتم أخذ القرار بأن يستمر عمل المستشفى لأنه لم يكن أحد يتخيل أن الاحتلال سيقصفها".
وحذّر وكيل وزارة الصحة في غزة، من أن "القطاع الصحي محروم من الكهرباء وتعمل المولدات دون توفير كميات وقود كافية، مبينًا أن جزءا من المستشفيات توقف عن العمل، أبرزها الكرامة وأصدقاء المريض والمستشفى التركي وقبلهم مستشفى الدرا وبيت حانون.
واختتم أبو الريش بالتأكيد على أنه "بعد توقف إمدادات الوقود، أصبحت المستشفيات خارج الخدمة أو تعمل دون الوقود وتعتمد على الوسائل البدائية في توفير مصادر الكهرباء، التي لا ترقى إلى تشغيل المستشفى بخدماته الأساسية".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول العربية والإسلامية لفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها
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ولم تفلح الجهود الدولية حتى الآن في وقف التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى".
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