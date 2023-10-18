https://sputnikarabic.ae/20231018/إعلام-فلسطيني-13-قتيلا-وعدد-من-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-منزلا-غربي-رفح-في-قطاع-غزة-1082177216.html

إعلام فلسطيني: 13 قتيلا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي رفح في قطاع غزة

إعلام فلسطيني: 13 قتيلا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي رفح في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل 13 فلسطينيا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي رفح في قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T23:26+0000

2023-10-18T23:26+0000

2023-10-18T23:34+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

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وقالت شبكة "قدس" الفلسطينية: "13 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف جوي لمنزل عائلة بريكة غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"كما نقلت إذاعة "الأقصى" الفلسطينية عن مراسلها قوله: "12 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف جوي إسرائيلي لمنزل عائلة بريكة غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231018/سفير-فلسطين-بدمشق-المعمداني-فاقت-تاريخ-المجازر-التي-ارتكبتها-إسرائيل-منذ-100-عام-1082176955.html

إسرائيل

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل