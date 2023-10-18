https://sputnikarabic.ae/20231018/سفير-فلسطين-بدمشق-المعمداني-فاقت-تاريخ-المجازر-التي-ارتكبتها-إسرائيل-منذ-100-عام-1082176955.html

سفير فلسطين بدمشق: "المعمداني" فاقت تاريخ المجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ 100 عام

سفير فلسطين بدمشق: "المعمداني" فاقت تاريخ المجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ 100 عام

قال السفير الفلسطيني بدمشق، سمير الرفاعي إن ارتكاب مجزرة مستشفى "المعمداني" فاق كل التصورات والجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948"، مؤكدا... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T23:14+0000

2023-10-18T23:14+0000

2023-10-18T23:14+0000

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار سوريا اليوم

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وأوضح السفير الرفاعي في حديث لـ"سبوتنيك" أن "العدو الصهيوني ارتكب مجازر كثيرة منذ ما قبل النكبة عام 1948، وما بعدها وإلى يومنا هذا، إلا أن هذه المجزرة تجاوز فيها كل التصورات".وأضاف السفير الفلسطيني: "جريمة مستشفى "المعمداني" يندى لها جبين الإنسانية جراء ما اقترفه هذا المحتل، ففي ضربة واحدة استشهد أكثر من 800 مدني غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء الذين قطعت أوصالهم، ضاربا بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية".وعن الصمت الدولي تجاه المجازر والخروقات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، أكد الرفاعي: "على العالم والمنظمات الدولية التي تعجز بشكل دائم أمام هذه الكيان، أن تأخذ اليوم دورها، ويجب أن يوضع هذا العدو أمام الاستحقاق الدولي على الأقل".وأضاف السفير الفلسطيني:وبين السفير الرفاعي: نحن أمام هجرة ونكبة جديدة، لذا يجب أن يكون هناك موقف، والانسحاب من القمة التي كانت مقررة أمس في الأردن يؤكد أننا لن نجتمع مع من يساوي بين الضحية والجلاد".وحول ما يمكن اتخاذه من خطوات للوقوف أمام الخطط الإسرائيلية، قال الرفاعي: الآن، أمام القيادة الفلسطينية خطوات سيعلن عنها قريبا لمواجهة مخطط الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى إلى تهجير أبناء شعبنا".وحول موقف الإدارة الأمريكية التي تواصل دعهما الكبير لإسرائيل في ممارساتها ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني، أوضح الرفاعي: "الإدارة الأمريكية هي شريكة الكيان الصهيوني وشريكته في عدوانه على غزة، كما كانت على الدوام شريكته في كل جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 عام، وفي كل مراحل تشكيل وتكون هذا الكيان".وأضاف السفير الفلسطيني: ويتابع سفير دولة فلسطين بدمشق، شارحاً تعامل إسرائيلي مع الملف الإنساني في غزة، وإصرارها على استخدامه ورقة ضغط: "الكيان الصهيوني يبتز العالم كله من خلال ملف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة إلى قطاع غزة، وهناك الكثير من الدول التي تسعى إلى المساعدة في هذا الملف، إلا أن دولة الاحتلال تستخدم هذا الملف لمزيد من الضغط والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق خطتها في ترحيل وإجلاء أبناء شعبنا في شمال قطاع غزة. هذه سياسية مقصودة ومدروسة من قبل الكيان".وختم السفير الرفاعي حديثه لـ "سبوتنيك" بالحديث عن التنسيق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى في دمشق: "اليوم سفارة دولة فلسطين في دمشق تبحث مع باقي الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأرض السورية، تنظيم حراك شعبي جماهيري في دمشق ومختلف المخيمات الفلسطينية في المحافظات السورية".ويتواصل الاستنكار والرفض الرسمي والشعبي في سوريا والوطن العربي للمجزرة المروعة التي وقعت بحق المدنيين والجرحى والمرضى على إثر القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة.وتعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أول أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار سوريا اليوم