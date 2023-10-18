عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-ضحايا-مستشفى-المعمداني-وصلوا-مقطعي-الرؤوس-وأشلاء-ممزقة-1082133784.html
وزارة الصحة في غزة لـ"سبوتنيك": ضحايا مستشفى المعمداني وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة
وزارة الصحة في غزة لـ"سبوتنيك": ضحايا مستشفى المعمداني وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T05:20+0000
2023-10-18T05:28+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082126327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_861a6cf0c82af30b306ad5c8ba04d241.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "مئات الضحايا وصلوا المستشفى وما زالت طواقم الإسعاف تجلي ضحايا وأشلاء لمجمع الشفاء الطبي في غزة".وأضاف: "مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها، الضحايا وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة وخروج الأحشاء".وتابع: "معظم الضحايا أطفال ونساء كانوا أسر مجمعة يقضون ليلة جديدة من العدوان الهمجي يسمعون أصوات التفجيرات هنا وهناك ويتلقون أخبارا وقصصا عن ضحايا المجازر، وإذا بصواريخ وقنابل الاحتلال تحولهم قصة بشكل آخر".وأكد المتحدث أن "المستشفيات في قطاع غزة تنهار فعليا"، لافتا إلى أن "حجم ما وصل من ضحايا فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف".وأشار إلى أن "الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وكذلك عدد كبير منهم بلا تخدير".وأوضح القدرة أنه "ما يزال عدد كبير ينتظر العمليات والعدد الآخر ينتظر محاولة إنقاذ حياته في العنايات المركز، وأن ما تبقى من قدرات دوائية أمامها ساعات قليلة لنعلن نفاذها الفعلي".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/وزارة-الداخلية-في-غزة-ليست-هناك-نقطة-آمنة-في-كل-قطاع-غزة-والاحتلال-يقصف-في-كل-مكان-1082126892.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/580-قتيلا-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-المعمداني-ومنازل-سكنية-جنوبي-القطاع-1082130125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082126327_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_4b0aee10dbe1444cdd192c5ef797c44d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري

وزارة الصحة في غزة لـ"سبوتنيك": ضحايا مستشفى المعمداني وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة

05:20 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 05:28 GMT 18.10.2023)
© AFP 2023قصف مستشفيات غزة
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "مئات الضحايا وصلوا المستشفى وما زالت طواقم الإسعاف تجلي ضحايا وأشلاء لمجمع الشفاء الطبي في غزة".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
وزارة الداخلية في غزة: ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع والاحتلال يقصف في كل مكان
أمس, 21:17 GMT
وأضاف: "مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها، الضحايا وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة وخروج الأحشاء".
وتابع: "معظم الضحايا أطفال ونساء كانوا أسر مجمعة يقضون ليلة جديدة من العدوان الهمجي يسمعون أصوات التفجيرات هنا وهناك ويتلقون أخبارا وقصصا عن ضحايا المجازر، وإذا بصواريخ وقنابل الاحتلال تحولهم قصة بشكل آخر".
وأكد المتحدث أن "المستشفيات في قطاع غزة تنهار فعليا"، لافتا إلى أن "حجم ما وصل من ضحايا فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف".
وأشار إلى أن "الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وكذلك عدد كبير منهم بلا تخدير".
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
580 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" ومنازل جنوبي غزة
أمس, 23:47 GMT
وأوضح القدرة أنه "ما يزال عدد كبير ينتظر العمليات والعدد الآخر ينتظر محاولة إنقاذ حياته في العنايات المركز، وأن ما تبقى من قدرات دوائية أمامها ساعات قليلة لنعلن نفاذها الفعلي".
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو16 أكتوبر, 07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала