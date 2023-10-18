https://sputnikarabic.ae/20231018/بعد-قصف-مستشفى-المعمداني-إيران-تقول-إن-إسرائيل-فتحت-أبواب-الجحيم-وفاضت-غضب-المسلمين-1082137659.html

بعد قصف مستشفى المعمداني.. إيران تقول إن إسرائيل فتحت أبواب الجحيم وفاضت غضب المسلمين

بعد قصف مستشفى المعمداني.. إيران تقول إن إسرائيل فتحت أبواب الجحيم وفاضت غضب المسلمين

قال رئيس مجلس الشوری الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، إنه "أمام أعين العالم، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية رهيبة لشعب غزة المظلوم". 18.10.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضح قاليباف، في تصريحات له، أن "الصهاينة يفتحون أبواب الجحيم وفاضوا غضب المسلمين بأيديهم وبهذه الفظائع التي لا نهاية لها، سيدمرون سلالتهم"، مشيرا إلى أنهم كشفوا للعالم وجههم القبيح وأيديهم الدموية وأظهروا أن حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية أصبحت في عصرنا كلامًا لا معنى له على الإطلاق"، حسب قوله.وأكد أن "عصر كتابة البيانات والتعبير عن الأسف الكاذب انتهى، والعالم ينتظر الإجراءات العملية"، لافتا إلى أن المسلمين على استعداد للتضحية والقتال ضد الكیان الصهيوني.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال لإسرائيل إن الوقت انتهى بعد المجزرة التي ارتكبتها الأخيرة في مستشفى المعمداني في قطاع غزة.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231018/لقطات-مروعة-لأطلال-مستشفى-المعمداني-في-غزة-فيديو-1082137092.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجهاد-الإسلامي-إسرائيل-تفبرك-الأكاذيب-بشأن-مجزرة-المعمداني--1082127998.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم