https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الصيني-بكين-لا-تقبل-سياسة-التكتلات-وتعارض-العقوبات-الاقتصادية-الأحادية-الجانب-1082132397.html
الرئيس الصيني: بكين لا تقبل سياسة التكتلات وتعارض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب
الرئيس الصيني: بكين لا تقبل سياسة التكتلات وتعارض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء، إن الصين لا تقبل سياسة التكتلات وتعارض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T02:55+0000
2023-10-18T02:55+0000
2023-10-18T03:00+0000
الرئيس الصيني شي جين بينغ
العالم
الصين
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
وقال الزعيم الصيني، خلال حفل افتتاح المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في بكين: "نحن لا نشارك في مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة سياسية بين الكتل. نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وقطع العلاقات".وأضاف شي جين بينغ أن الصين لا تسعى لتحقيق التحديث بشكل منفصل لذاتها وأنها مستعدة لبذل جهود لتحقيق تحديث جميع دول العالم.وأشار إلى أن الصين لا تسعى إلى التحديث المنعزل لنفسها وحدها، وإنها مستعدة لبذل الجهود لتنفيذ تحديث جميع دول العالم.ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الصيني-مبادرة-الحزام-والطريق-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-جدا---1082132008.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم, الصين, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم, الصين, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني: بكين لا تقبل سياسة التكتلات وتعارض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب
02:55 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 03:00 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء، إن الصين لا تقبل سياسة التكتلات وتعارض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب.
وقال الزعيم الصيني، خلال حفل افتتاح المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في بكين: "نحن لا نشارك في مواجهة أيديولوجية أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة سياسية بين الكتل. نحن نعارض العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي وقطع العلاقات".
وأضاف شي جين بينغ أن الصين لا تسعى لتحقيق التحديث بشكل منفصل لذاتها وأنها مستعدة لبذل جهود لتحقيق تحديث جميع دول العالم.
وأشار إلى أن الصين لا تسعى إلى التحديث المنعزل لنفسها وحدها، وإنها مستعدة لبذل الجهود لتنفيذ تحديث جميع دول العالم.
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.