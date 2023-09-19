https://sputnikarabic.ae/20230919/الصين-أكثر-من-110-دول-أكدت-مشاركتها-في-منتدى-الحزام-والطريق-الثالث-1081187036.html

الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث

الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين من أكثر من 110 دول أكدوا مشاركتهم ‏في منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، المقرر انعقاده في... 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T11:27+0000

2023-09-19T11:27+0000

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إن الصين ستواصل التواصل مع شركائها في مبادرة "الحزام والطريق" بشأن الاستعدادات للمنتدى.وأضافت في مؤتمر صحفي: "من المقرر أن يعقد منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين في أكتوبر من العام الحالي، وتشمل الأحداث خلال المنتدى حفل الافتتاح، و3 منتديات رفيعة المستوى حول الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، و6 منتديات مواضيعية حول الاتصال التجاري، والاتصال بين الشعوب، وتبادل مراكز الفكر، وطريق الحرير النظيف، والتعاون دون الوطني، والتعاون البحري، إلى جانب عقد مؤتمر للرؤساء التنفيذيين".وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت، الشهر الماضي، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق".وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، نقلا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".ووفقا للصحيفة، فقد "تم ذلك لأن الهدف الرئيسي للمنتدى هو التعاون الإنمائي".وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، صرح الشهر الجاري، أن التعاون في إطار "الحزام والطريق" "لم يحقق النتائج التي توقعناها"، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.من ناحيته، رد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على شكوك نظيره الإيطالي بشأن "الحزام والطريق"، مؤكدا في لقاء جمعه به في بكين: "خطة "الحزام والطريق" - وهي برنامج ضخم للبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم لطرق التجارة الأوراسية - "أتت بثمارها" بالنسبة لإيطاليا، وهي الاقتصاد الوحيد في "مجموعة السبع" الذي وقع على مذكرة تفاهم تنتهي في شهر مارس/ آذار 2024.وتابع، مشيرًا إلى أنه "في السنوات الخمس الماضية، نما حجم التجارة بين الصين وإيطاليا من 50 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، وزادت صادرات إيطاليا إلى الصين بنحو 30%".يشار إلى أن مشروع "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد" هو عبارة عن مبادرة دولية سبق وتقدمت الصين بها بهدف تطوير ممرات نقل تجارية عاملة حالياً وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، وهي مصممة لتعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وهذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين.وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الجزائر-والصين-توقعان-على-الخطة-التنفيذية-لمبادرة-الحزام-والطريق-والخطة-الثلاثية-للتعاون-1070870237.html

https://sputnikarabic.ae/20221118/الصين-تدرس-إمكانية-عقد-منتدى-الحزام-والطريق--للتعاون-الدولي-في-عام-2023-1070293605.html

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