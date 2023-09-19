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https://sputnikarabic.ae/20230919/الصين-أكثر-من-110-دول-أكدت-مشاركتها-في-منتدى-الحزام-والطريق-الثالث-1081187036.html
الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث
الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين من أكثر من 110 دول أكدوا مشاركتهم ‏في منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، المقرر انعقاده في... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:27+0000
2023-09-19T11:27+0000
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إن الصين ستواصل التواصل مع شركائها في مبادرة "الحزام والطريق" بشأن الاستعدادات للمنتدى.وأضافت في مؤتمر صحفي: "من المقرر أن يعقد منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين في أكتوبر من العام الحالي، وتشمل الأحداث خلال المنتدى حفل الافتتاح، و3 منتديات رفيعة المستوى حول الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، و6 منتديات مواضيعية حول الاتصال التجاري، والاتصال بين الشعوب، وتبادل مراكز الفكر، وطريق الحرير النظيف، والتعاون دون الوطني، والتعاون البحري، إلى جانب عقد مؤتمر للرؤساء التنفيذيين".وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت، الشهر الماضي، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق".وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، نقلا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".ووفقا للصحيفة، فقد "تم ذلك لأن الهدف الرئيسي للمنتدى هو التعاون الإنمائي".وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، صرح الشهر الجاري، أن التعاون في إطار "الحزام والطريق" "لم يحقق النتائج التي توقعناها"، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.من ناحيته، رد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على شكوك نظيره الإيطالي بشأن "الحزام والطريق"، مؤكدا في لقاء جمعه به في بكين: "خطة "الحزام والطريق" - وهي برنامج ضخم للبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم لطرق التجارة الأوراسية - "أتت بثمارها" بالنسبة لإيطاليا، وهي الاقتصاد الوحيد في "مجموعة السبع" الذي وقع على مذكرة تفاهم تنتهي في شهر مارس/ آذار 2024.وتابع، مشيرًا إلى أنه "في السنوات الخمس الماضية، نما حجم التجارة بين الصين وإيطاليا من 50 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، وزادت صادرات إيطاليا إلى الصين بنحو 30%".يشار إلى أن مشروع "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد" هو عبارة عن مبادرة دولية سبق وتقدمت الصين بها بهدف تطوير ممرات نقل تجارية عاملة حالياً وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، وهي مصممة لتعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وهذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين.وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الجزائر-والصين-توقعان-على-الخطة-التنفيذية-لمبادرة-الحزام-والطريق-والخطة-الثلاثية-للتعاون-1070870237.html
https://sputnikarabic.ae/20221118/الصين-تدرس-إمكانية-عقد-منتدى-الحزام-والطريق--للتعاون-الدولي-في-عام-2023-1070293605.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد

الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث

11:27 GMT 19.09.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEقمة "الحزام والطريق" في هونغ كونغ، 31 أغسطس/ آب 2022
قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ، 31 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
قمة "الحزام والطريق" في هونغ كونغ، 31 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين من أكثر من 110 دول أكدوا مشاركتهم ‏في منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، المقرر انعقاده في بكين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول ‏المقبل.‏
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إن الصين ستواصل التواصل مع شركائها في مبادرة "الحزام والطريق" بشأن الاستعدادات للمنتدى.
وأضافت في مؤتمر صحفي: "من المقرر أن يعقد منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي في بكين في أكتوبر من العام الحالي، وتشمل الأحداث خلال المنتدى حفل الافتتاح، و3 منتديات رفيعة المستوى حول الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، و6 منتديات مواضيعية حول الاتصال التجاري، والاتصال بين الشعوب، وتبادل مراكز الفكر، وطريق الحرير النظيف، والتعاون دون الوطني، والتعاون البحري، إلى جانب عقد مؤتمر للرؤساء التنفيذيين".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة "الحزام والطريق" والخطة الثلاثية للتعاون
5 ديسمبر 2022, 13:37 GMT
وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت، الشهر الماضي، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق".
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، نقلا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".
ووفقا للصحيفة، فقد "تم ذلك لأن الهدف الرئيسي للمنتدى هو التعاون الإنمائي".
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، صرح الشهر الجاري، أن التعاون في إطار "الحزام والطريق" "لم يحقق النتائج التي توقعناها"، وأضاف أن العديد من الأطراف الإيطالية تعارض مشاركة إيطاليا.
من ناحيته، رد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على شكوك نظيره الإيطالي بشأن "الحزام والطريق"، مؤكدا في لقاء جمعه به في بكين: "خطة "الحزام والطريق" - وهي برنامج ضخم للبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم لطرق التجارة الأوراسية - "أتت بثمارها" بالنسبة لإيطاليا، وهي الاقتصاد الوحيد في "مجموعة السبع" الذي وقع على مذكرة تفاهم تنتهي في شهر مارس/ آذار 2024.
وتابع، مشيرًا إلى أنه "في السنوات الخمس الماضية، نما حجم التجارة بين الصين وإيطاليا من 50 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، وزادت صادرات إيطاليا إلى الصين بنحو 30%".
الرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
الصين تدرس إمكانية عقد منتدى "الحزام والطريق " للتعاون الدولي في عام 2023
18 نوفمبر 2022, 08:33 GMT
يشار إلى أن مشروع "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد" هو عبارة عن مبادرة دولية سبق وتقدمت الصين بها بهدف تطوير ممرات نقل تجارية عاملة حالياً وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، وهي مصممة لتعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وهذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين.

وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.
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