https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الصيني-مبادرة-الحزام-والطريق-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-جدا---1082132008.html
الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا
الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صباح اليوم الأربعاء، إن مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا وتعزز التعاون والفرص بين كافة الأطراف. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T02:32+0000
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وأضاف جين بينغ، في كلمة افتتاح المنتدى، إن الصين تحاول أن تركز نفسها كدولة مركزية عبر الحداثة والمعاصرة، لافتا إلى أن الصين ستدخل شراكات تجارية مع المزيد من الدول وسنتيل جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبى لقطاع التصنيع".وتابع: "ما نقف ضده هو العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي والفصل وتعطيل سلاسل التوريد".ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/وصول-الرئيس-الروسي-إلى-منتدى-حزام-واحد---طريق-واحد-1082131861.html
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الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا
02:32 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صباح اليوم الأربعاء، إن مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا وتعزز التعاون والفرص بين كافة الأطراف.
وأضاف جين بينغ، في كلمة افتتاح المنتدى، إن الصين تحاول أن تركز نفسها كدولة مركزية عبر الحداثة والمعاصرة، لافتا إلى أن الصين ستدخل شراكات تجارية مع المزيد من الدول وسنتيل جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبى لقطاع التصنيع".
وتابع: "ما نقف ضده هو العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي والفصل وتعطيل سلاسل التوريد".
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.