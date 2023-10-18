https://sputnikarabic.ae/20231018/الصحة-العالمية-الوضع-في-غزة-يخرج-عن-السيطرة-وهناك-ضحايا-كل-ثانية-1082158126.html
الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة وهناك ضحايا كل ثانية
الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة وهناك ضحايا كل ثانية
قالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات الخاصة بها لا تزال عالقة على الحدود مع قطاع غزة منذ 4 أيام، مؤكدةً أن هناك من يفقدون حياتهم بسبب تأخر وصولها. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:35+0000
2023-10-18T12:35+0000
2023-10-18T12:35+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الأربعاء، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على الأوضاع في قطاع غزة.وقال أدهانوم: "الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، وهناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية بسبب تأخير في وصول المساعدات العالقة على الحدود".وتابع: "نحتاج إلى السماح لنا بدخول غزة فورا لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ونطالب بوقف جميع أشكال العنف".وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن "حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني وصلت لـ471 قتيلا و314 مصابا، بينهم 28 مصابا حالتهم حرجة".وقالت الوزارة إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، ووصفتها بـ"المجزرة التي لا مثيل لها".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، وأدانت منظمة الصحة العالمية قصف المستشفى، مؤكدةً أن أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات من المستحيل تنفيذها.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الصحة-العالمية-إخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيل-1082126077.html
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طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية
طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة وهناك ضحايا كل ثانية
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قالت منظمة الصحة العالمية إن المساعدات الخاصة بها لا تزال عالقة على الحدود مع قطاع غزة منذ 4 أيام، مؤكدةً أن هناك من يفقدون حياتهم بسبب تأخر وصولها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الأربعاء، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على الأوضاع في قطاع غزة.
وقال أدهانوم: "الوضع في غزة يخرج عن السيطرة، وهناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية بسبب تأخير في وصول المساعدات العالقة على الحدود".
وتابع: "نحتاج إلى السماح لنا بدخول غزة
فورا لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ونطالب بوقف جميع أشكال العنف".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن "حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني وصلت لـ471 قتيلا و314 مصابا، بينهم 28 مصابا حالتهم حرجة".
وقالت الوزارة إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، ووصفتها بـ"المجزرة
التي لا مثيل لها".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، وأدانت منظمة الصحة العالمية قصف المستشفى، مؤكدةً أن أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات
من المستحيل تنفيذها.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.