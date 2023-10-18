https://sputnikarabic.ae/20231018/بايدن-شاحنات-المساعدات-قد-تبدأ-بالدخول-إلى-غزة-الجمعة-المقبلة-1082175908.html

بايدن: شاحنات المساعدات قد تبدأ بالدخول إلى غزة الجمعة المقبلة

بايدن: شاحنات المساعدات قد تبدأ بالدخول إلى غزة الجمعة المقبلة

توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يبدأ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يوم الجمعة المقبل، عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T21:26+0000

2023-10-18T21:26+0000

2023-10-18T21:26+0000

جو بايدن

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين، "الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية قد تبدأ بالدخول إلى قطاع غزة يوم الجمعة... العدد يصل إلى 20 شاحنة وهذا بموجب المباحثات التي أجريتها".وأضاف: "نحاول إدخال أكبر عدد من الشاحنات البالغ عددها نحو 150 شاحنة ولكن لن يتسنى إدخالها كلها خلال يوم واحد".وحذر الرئيس الأمريكي من أنه "إذا سيطرت حماس على تلك المواد ولم تسمح لها بالدخول فسيتوقف هذا الإجراء، لأننا سنتوقف عن إرسال أي دعم إنساني إلى حماس".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231018/روسيا-تبلغ-الأمم-المتحدة-بشأن-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-1082169650.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/روسيا-تعرب-عن-أسفها-جراء-مماطلة-مجلس-الأمن-الدولي-وعدم-تبنيه-قرارها-بشأن-غزة-1082174192.html

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جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل