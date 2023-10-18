https://sputnikarabic.ae/20231018/تونسيون-يتظاهرون-في-الشوارع-تنديدا-بقصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-فيديو-وصور-1082163732.html

تونسيون يتظاهرون في الشوارع تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في غزة... فيديو وصور

تونسيون يتظاهرون في الشوارع تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في غزة... فيديو وصور

تظاهر الآلاف من التونسيين، اليوم الأربعاء، في شوارع مختلفة من محافظات الجمهورية تنديدا بقصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة وتعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T14:35+0000

2023-10-18T14:35+0000

2023-10-18T14:35+0000

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وشهدت مظاهرات العاصمة وحدها مشاركة نحو 5 آلاف مواطن وحضورا مكثفا للتلاميذ والطلبة الجامعيين، حيث رفع المتظاهرون شعارات مختلفة داعمة للقضية الفلسطينية.وصرح عدد من المتظاهرين لـ"سبوتنيك" بأن ما يحدث في غزة هو مجازر وإبادة جماعية تستهدف المدنيين والأطفال وهي منافية لجميع الأعراف الإنسانية.كما ندد المتظاهرون بالتعاطي الإعلامي الغربي مع ما يحدث في غزة، وبالدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم توجيهه لقصف الأطفال الأبرياء.وتزامنا مع هذه المظاهرات احتشد أيضا عشرات التونسيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وطالبوا بطرد سفيرها.وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وبحسب الوزارة فإن قصف المستشفى أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.

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أخبار العالم الآن, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تونس, أخبار تونس اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حصري