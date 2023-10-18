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https://sputnikarabic.ae/20231018/فلسطين-عربية-والقذيفة-أمريكية-تظاهرة-حاشدة-وسط-القاهرة-تنديدا-بقصف-مستشفى-المعمداني-فيديو-1082170212.html
"فلسطين عربية والقذيفة أمريكية".. تظاهرة حاشدة وسط القاهرة تنديدا بقصف مستشفى "المعمداني"... فيديو
"فلسطين عربية والقذيفة أمريكية".. تظاهرة حاشدة وسط القاهرة تنديدا بقصف مستشفى "المعمداني"... فيديو
شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة حاشدة تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، أُحرق فيها العلمين الأمريكي والإسرائيلي. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T17:30+0000
2023-10-18T17:30+0000
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وتظاهر المئات أمام وفي محيط نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت وسط المدينة.وهتف نشطاء وصحفيون مصريون، منادين بسقوط أمريكا، التي وصفوها بالمتآمر مع الحكومة الإسرائيلية، وهتف المتظاهرون "فلسطين عربية والقذيفة أمريكية" في إشارة لقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي خلف نحو 500 قتيل.وأحرق المتظاهرون العلمين الإسرائيلي والأمريكي ورددوا هتافات بينها "وحياة دمك يا شهيد.. بكرة ييجي يوم العيد".وطالب المتظاهرون بإسقاط اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل، وسط هتافات "الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد.. في الجنة يا شهيد".وانتقدوا الدعم الأمريكي لإسرائيل للاستمرار في قصف قطاع غزة المحاصر، ورددوا في السياق هتافات من قبيل ""بايدن بايدن يا كذاب.. أمريكا رمز الإرهاب".كما رفع متظاهرون "الأحذية" تزامنا مع هتافات ضد الرئيس الأمريكي "بايدن".وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة، ورددوا هتافات تندد بمطالب ترحيلهم إلى سيناء.وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وبحسب الوزارة، فإن قصف المستشفى أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/تونسيون-يتظاهرون-في-الشوارع-تنديدا-بقصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-فيديو-وصور-1082163732.html
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مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, حصري, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, حصري, العالم العربي

"فلسطين عربية والقذيفة أمريكية".. تظاهرة حاشدة وسط القاهرة تنديدا بقصف مستشفى "المعمداني"... فيديو

17:30 GMT 18.10.2023
© Sputnik . Haisam Mahgoubمظاهرة حاشدة وسط القاهرة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة
مظاهرة حاشدة وسط القاهرة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Haisam Mahgoub
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حصري
شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة حاشدة تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، أُحرق فيها العلمين الأمريكي والإسرائيلي.
وتظاهر المئات أمام وفي محيط نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت وسط المدينة.
وهتف نشطاء وصحفيون مصريون، منادين بسقوط أمريكا، التي وصفوها بالمتآمر مع الحكومة الإسرائيلية، وهتف المتظاهرون "فلسطين عربية والقذيفة أمريكية" في إشارة لقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي خلف نحو 500 قتيل.
وأحرق المتظاهرون العلمين الإسرائيلي والأمريكي ورددوا هتافات بينها "وحياة دمك يا شهيد.. بكرة ييجي يوم العيد".
وطالب المتظاهرون بإسقاط اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل، وسط هتافات "الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد.. في الجنة يا شهيد".
وانتقدوا الدعم الأمريكي لإسرائيل للاستمرار في قصف قطاع غزة المحاصر، ورددوا في السياق هتافات من قبيل ""بايدن بايدن يا كذاب.. أمريكا رمز الإرهاب".
كما رفع متظاهرون "الأحذية" تزامنا مع هتافات ضد الرئيس الأمريكي "بايدن".
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة، ورددوا هتافات تندد بمطالب ترحيلهم إلى سيناء.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.
مظاهرات حاشدة في تونس لدعم الشعب الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
تونسيون ومصريون يتظاهرون تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في غزة... فيديو وصور
14:35 GMT
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وبحسب الوزارة، فإن قصف المستشفى أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
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