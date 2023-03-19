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الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230319/لماذا-لم-تتعلم-الولايات-المتحدة-من-أخطائها-في-غزو-العراق-1074916377.html
لماذا لم تتعلم الولايات المتحدة من أخطائها في غزو العراق؟
لماذا لم تتعلم الولايات المتحدة من أخطائها في غزو العراق؟
تحاول الأمم أن تتعلم دروسا من حروبها السابقة خاصة إذا تم خوضها بقرارات سيئة أو حمقاء، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت بغزو... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T14:36+0000
2023-03-19T14:36+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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جاء ذلك على لسان الكاتب الأمريكي مايكل هيرش، في تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، بمناسبة مرور 20 عاما على غزو العراق في الـ 19 من مارس/ أذار عام 2003.استشهد الكاتب بالمثل الذي كتبه المؤرخ الإغريقي الشهير ثوقيديدس، قبل نحو 2500 عاما، عندما وصف الحرب بـ "المعلم الصارم".فقبل 20 عاما، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق، وهي الحرب التي نتج عنها آثار بعيدة المدى وشكلت أكبر الأخطاء الاستراتيجية في التاريخ الأمريكي.وتابع الكتاب: "حتى الآن، لا يزال النقاش عن أسباب حرب العراق محدودا".ويقول الكاتب الأمريكي إن الغطرسة والإفراط في الحديث عن غزو العراق، يشبه حالة اللامبالاة بإشعال الحروب، التي تحدث عنها المؤرخ الإغريقي ثوقيديدس، قبل آلاف السنين.وتابع: "ما كان يقوم به دعاة الحرب في الماضي هو نفس الشيء الذي يشكل واقعنا في الوقت الحالي".ولفت الكاتب إلى أن الآثار التي ترتبت على حرب العراق قادت إلى الانتقاص من وضع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.وتابع: "كان أبرز مثال على ذلك هو فتح الطريق أمام الصين لتقوم مؤخرا برعاية التقارب السعودي الإيراني".ووصف الكاتب ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في غزو العراق بأنه "انحراف غير عن المسار" أدى إلى استنزاف الموارد الأمريكية وساهم في تشكيل مرحلة الفشل التي استمرت 20 عاما في أفغانستان.وبدأ قصف العراق جوا في 19 مارس 2003، بينما بدأت العمليات البرية في 20 مارس واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية.وفي الأول من مايو/ أيار 2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الغزو-الأمريكي-للعراق-في-وسائل-الإعلام-العبرية-ردود-الأفعال-ونتائج-كارثية-1074895388.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-غزو-العراق-قرار-خاطئ-بعد-20-عاما-1074903958.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم العربي

لماذا لم تتعلم الولايات المتحدة من أخطائها في غزو العراق؟

14:36 GMT 19.03.2023
© AP Photo / Dan Chungغزو العراق 2003
غزو العراق 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Dan Chung
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تحاول الأمم أن تتعلم دروسا من حروبها السابقة خاصة إذا تم خوضها بقرارات سيئة أو حمقاء، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت بغزو العراق قبل 20 عاما.
جاء ذلك على لسان الكاتب الأمريكي مايكل هيرش، في تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، بمناسبة مرور 20 عاما على غزو العراق في الـ 19 من مارس/ أذار عام 2003.
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
الغزو الأمريكي للعراق في وسائل الإعلام العبرية... ردود الأفعال ونتائج كارثية
أمس, 20:07 GMT
استشهد الكاتب بالمثل الذي كتبه المؤرخ الإغريقي الشهير ثوقيديدس، قبل نحو 2500 عاما، عندما وصف الحرب بـ "المعلم الصارم".
وقال هيرش: "في الغالب تسعى الأمم للتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها في حروب سابقة، لكن ذلك لا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية".
فقبل 20 عاما، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق، وهي الحرب التي نتج عنها آثار بعيدة المدى وشكلت أكبر الأخطاء الاستراتيجية في التاريخ الأمريكي.
وتابع الكتاب: "حتى الآن، لا يزال النقاش عن أسباب حرب العراق محدودا".
وأضاف: "لماذا لم يتحول غزو العراق إلى درس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؟".
ويقول الكاتب الأمريكي إن الغطرسة والإفراط في الحديث عن غزو العراق، يشبه حالة اللامبالاة بإشعال الحروب، التي تحدث عنها المؤرخ الإغريقي ثوقيديدس، قبل آلاف السنين.
وتابع: "ما كان يقوم به دعاة الحرب في الماضي هو نفس الشيء الذي يشكل واقعنا في الوقت الحالي".
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
غالبية الأمريكيين يرون أن غزو العراق "قرار خاطئ" بعد 20 عاما
06:40 GMT
ولفت الكاتب إلى أن الآثار التي ترتبت على حرب العراق قادت إلى الانتقاص من وضع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتابع: "كان أبرز مثال على ذلك هو فتح الطريق أمام الصين لتقوم مؤخرا برعاية التقارب السعودي الإيراني".
ووصف الكاتب ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في غزو العراق بأنه "انحراف غير عن المسار" أدى إلى استنزاف الموارد الأمريكية وساهم في تشكيل مرحلة الفشل التي استمرت 20 عاما في أفغانستان.
وتابع: "كان غزو العراق سببا من أسباب الفشل في أفغانستان، التي انسحبت منها القوات الأمريكية في 2021 بأسلوب فوضوي وضع نهاية للاستراتيجية الأمريكية التي تهدف لإعادة تشكيل الدول وفقا لرؤيتها".
وبدأ قصف العراق جوا في 19 مارس 2003، بينما بدأت العمليات البرية في 20 مارس واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية.
وفي الأول من مايو/ أيار 2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى في العراق.
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