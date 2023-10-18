https://sputnikarabic.ae/20231018/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الولايات-المتحدة-تعتمد-فقط-على-القوة-في-الشرق-الأوسط-1082176418.html

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تعتمد فقط على القوة في الشرق الأوسط

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تعتمد فقط على القوة في الشرق الأوسط

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، صباح اليوم الخميس، إنالولايات المتحدة على مسار الشرق الأوسط تتبع المسار التقليدي وتركز فقط على القوة بدلاً من... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T21:50+0000

2023-10-18T21:50+0000

2023-10-18T21:50+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وكتب ميدفيديف، في مقالة لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "في الوقت الحالي، تسلك أمريكا المسار التقليدي مرة أخرى وتركز فقط على القوة، محاولةً إظهار من هو السيد في المنطقة. بدلاً من محاولات تخفيف حدة التصعيد باستخدام الدبلوماسية (سواء الرسمية أو غير الرسمية)".وأضاف: نرى حاملات الطائرات الأمريكية قبالة سواحل إسرائيل ومشروع قانون في الكونغرس يتعلق بتسليح هذا البلد بأكثر من ملياري دولار (على الرغم من طلب الإسرائيليين بالفعل عشرة مليارات). يُقترح فيه أيضًا تشريع وتوحيد التخصيصات لدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان".وتابع: "كل شيء واضح. كل شيء تقليدي. أساليب قياسية. مصالح دائمة".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل