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https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-من-قواته-في-قصف-بقذيفة-مضادة-للدروع-من-لبنان-1082134590.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من قواته في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من قواته في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، "إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في هجوم بصاروخ موجه من لبنان". 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:07+0000
2023-10-18T06:07+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن القصف كان في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، مشيرا إلى أنه "تم إبلاغ عائلات الجنود"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه استهدف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها.وقال الحزب في بيان: "عند الساعة 3 والربع من فجر اليوم، قامت مجموعة ‌‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‌‏الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يشن-قصفا-مدفعيا-قرب-الحدود-مع-لبنان-1082130653.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الجوية-الإسرائيلية-تعلن-قصف-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082117791.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من قواته في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان

06:07 GMT 18.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariالقصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، "إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في هجوم بصاروخ موجه من لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن القصف كان في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، مشيرا إلى أنه "تم إبلاغ عائلات الجنود"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه استهدف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان
00:12 GMT
وقال الحزب في بيان: "عند الساعة 3 والربع من فجر اليوم، قامت مجموعة ‌‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‌‏الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
القوات الجوية الإسرائيلية تعلن قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
أمس, 16:44 GMT
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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