https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-من-قواته-في-قصف-بقذيفة-مضادة-للدروع-من-لبنان-1082134590.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من قواته في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من قواته في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، "إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في هجوم بصاروخ موجه من لبنان". 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T06:07+0000

2023-10-18T06:07+0000

2023-10-18T06:07+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن القصف كان في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، مشيرا إلى أنه "تم إبلاغ عائلات الجنود"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه استهدف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها.وقال الحزب في بيان: "عند الساعة 3 والربع من فجر اليوم، قامت مجموعة ‌‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‌‏الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يشن-قصفا-مدفعيا-قرب-الحدود-مع-لبنان-1082130653.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الجوية-الإسرائيلية-تعلن-قصف-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082117791.html

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