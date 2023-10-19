https://sputnikarabic.ae/20231019/النمسا-تدعو-أوروبا-إلى-إعادة-النظر-في-سياسة-الهجرة--1082213797.html

النمسا تدعو أوروبا إلى إعادة النظر في سياسة الهجرة

النمسا تدعو أوروبا إلى إعادة النظر في سياسة الهجرة

دعا "حزب الحرية النمساوي" إلى إعادة النظر في سياسة الهجرة على خلفية الأحداث التي تشهدها المدن الأوروبية بعد تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T16:35+0000

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وذكرت ممثلة الحزب، سوزانا فورست: "لقد صدمنا جميعا بما يحدث في الشرق الأوسط. لا توجد كلمات يمكن أن تعزينا. ومع ذلك، وبالنظر إلى ما حدث في مدن كبرى مثل برلين وباريس وبروكسل، وكذلك في فيينا بعد هجوم "حماس"، لا بد من الحديث عن أسباب هذه الأحداث. هذا نتيجة لسياسة الهجرة غير المنضبطة في السنوات الأخيرة. يجب أن يتغير هذا".وفي الوقت نفسه، أشارت فورست إلى أن "غالبية المهاجرين المسلمين هم أناس مسالمون".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لجنوده-قريبا-سترون-غزة-من-الداخل-1082212204.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, النمسا