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https://sputnikarabic.ae/20231019/رئيس-الاتحاد-العربي-لتكنولوجيا-المعلومات-لـسبوتنيك-اهتمام-كبير-بالتحول-الرقمي-والاقتصاد-المستدام-1082197205.html
رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لـ"سبوتنيك": اهتمام كبير بالتحول الرقمي والاقتصاد المستدام
رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لـ"سبوتنيك": اهتمام كبير بالتحول الرقمي والاقتصاد المستدام
قال رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبيدلي العبيدلي، إن جلسات منتدى الاستثمار ألقت الضوء على التحول الذي يشهده العالم خاصة في المجال... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:23+0000
2023-10-19T11:23+0000
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وأضاف العبيدلي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار الذي تستضيفه أبوظبي، أن مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي كبير وغير محدود الإمكانيات، وهناك إفادة للقطاع المالي سواء بالهاتف المحمول أو المنصات أو بتحويل الممارسات اليومية من شكلها الممركز إلى شكلها اللامركزي.ويرى العبيدلي أن المرحلة المقبلة ستشهد، بناءً على هذا؛ تحولًا في آليات مؤسسات وعلاقات، وكل ما يتعلق بالأسواق والتجارة والاقتصاد، وسنشهد جيلا جديدا سيتحول إلى عالم أساسي في خضم هذا التحول.وأكد أن "هذه التحركات لن تكون على حساب الإنسان الذي سيظل هو الأساس في أي تحول رقمي، وفي غيابه يصبح هذا التحول جثة هامدة".وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتدخله في مجال الاقتصاد وأسواق المال، قال إن هناك إيجابيات وسلبيات من استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن الإيجابيات أكبر، حيث تحول هذه الإجراءات كل ما تحت سيطرة فضاء الإنترنت من معلومات ومواد خام إلى بيانات قابلة للاستفادة، وهناك توليد للمعلومات بحيث يستطيع الجميع الاستفادة منها.وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم، لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, حصري, منتدى الاستثمار العالمي 2023, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, حصري, منتدى الاستثمار العالمي 2023, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لـ"سبوتنيك": اهتمام كبير بالتحول الرقمي والاقتصاد المستدام

11:23 GMT 19.10.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIعبيدلي العبيدلي، رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عبيدلي العبيدلي، رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبيدلي العبيدلي، إن جلسات منتدى الاستثمار ألقت الضوء على التحول الذي يشهده العالم خاصة في المجال الاقتصادي.
وأضاف العبيدلي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار الذي تستضيفه أبوظبي، أن مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي كبير وغير محدود الإمكانيات، وهناك إفادة للقطاع المالي سواء بالهاتف المحمول أو المنصات أو بتحويل الممارسات اليومية من شكلها الممركز إلى شكلها اللامركزي.
ويرى العبيدلي أن المرحلة المقبلة ستشهد، بناءً على هذا؛ تحولًا في آليات مؤسسات وعلاقات، وكل ما يتعلق بالأسواق والتجارة والاقتصاد، وسنشهد جيلا جديدا سيتحول إلى عالم أساسي في خضم هذا التحول.
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وأكد أن "هذه التحركات لن تكون على حساب الإنسان الذي سيظل هو الأساس في أي تحول رقمي، وفي غيابه يصبح هذا التحول جثة هامدة".
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتدخله في مجال الاقتصاد وأسواق المال، قال إن هناك إيجابيات وسلبيات من استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن الإيجابيات أكبر، حيث تحول هذه الإجراءات كل ما تحت سيطرة فضاء الإنترنت من معلومات ومواد خام إلى بيانات قابلة للاستفادة، وهناك توليد للمعلومات بحيث يستطيع الجميع الاستفادة منها.
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
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ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم، لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
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