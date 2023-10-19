https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-وكوريا-الشمالية-تعلنان-عزمهما-الوقوف-ضد-الهيمنة-الأمريكية-1082196244.html

روسيا وكوريا الشمالية تعلنان عزمهما الوقوف ضد "الهيمنة" الأمريكية

روسيا وكوريا الشمالية تعلنان عزمهما الوقوف ضد "الهيمنة" الأمريكية

أكد وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والكوري الشمالي تشوي سون هوي، خلال محادثات في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، تصميمهما على مقاومة تطلعات الهيمنة للولايات... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T11:08+0000

2023-10-19T11:08+0000

2023-10-19T11:08+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062330605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81b0e2518275dd43a42736b9e9191771.jpg

وجاء في بيان للخارجية الروسية، في هذا الصدد: "أكد الطرفان تصميمهما على مواجهة تطلعات الولايات المتحدة إلى الهيمنة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأضاف البيان بأنه كذلك "جرى تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا، و تم تأكيد الالتزام المتبادل بالحل السياسي والدبلوماسي للمشاكل القائمة هنا، والاستعداد لبذل جهود مشتركة للحد من التوترات في المنطقة".وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "لافروف دعا وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، لزيارة موسكو في الوقت الذي تراه مناسبًا"، مشيرة إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك جدول الاتصالات السياسية.ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للشرق الأقصى الروسي، ولقائه مع الرئيس الروسي، في مدينة أمور في منطقة أمورسك في روسيا.وتعود آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية، إلى نهاية مايو/ أيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.

https://sputnikarabic.ae/20231019/كيم-جونغ-أون-يلتقي-مع-لافروف-في-بيونغ-يانغ-لأكثر-من-ساعة-1082188615.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا