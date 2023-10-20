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https://sputnikarabic.ae/20231020/ألمانيا-لا-يوجد-منافسة-بين-أوكرانيا-وإسرائيل-على-توريد-الأسلحة-الغربية-1082253898.html
ألمانيا: لا يوجد منافسة بين أوكرانيا وإسرائيل على توريد الأسلحة الغربية
ألمانيا: لا يوجد منافسة بين أوكرانيا وإسرائيل على توريد الأسلحة الغربية
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنه لا توجد منافسة بين إسرائيل وأوكرانيا على إمدادات الأسلحة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T14:17+0000
2023-10-20T14:17+0000
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وقال بيستوريوس، ردا على سؤال من صحفي بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستتمكن من تزويد البلدين بالأسلحة في نفس الوقت: "لا أرى أي منافسة بين هذه الدول على السلع العسكرية. لدى أوكرانيا وإسرائيل خصوم مختلفون تماما، وبالتالي، احتياجات عسكرية مختلفة تماما".وأشار الوزير إلى أن ألمانيا عرضت مساعدتها العسكرية على إسرائيل، لكن "حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن إسرائيل تطلب دعما عسكريا واسعا".يوم الخميس، وصل بيستوريوس في زيارة غير معلنة سابقا لإسرائيل، وقبل ذلك زار وحدة الجيش الألماني المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل).وفي وقت سابق، ِوافقت وزارة الدفاع الألمانية، على طلب إسرائيلي باستخدام اثنتين من الطائرات المسيرة في القتال ضد حركة "حماس".ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231009/ألمانيا-تعلق-مساعداتها-للأراضي-الفلسطينية-مؤقتا-لحين-مراجعتها-1081822799.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل

ألمانيا: لا يوجد منافسة بين أوكرانيا وإسرائيل على توريد الأسلحة الغربية

14:17 GMT 20.10.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZمركبة مشاة "ماردر 2" تابعة للقوات المسلحة الألمانية تسير عبر المياه خلال "تمرين العمليات البرية 2017"
مركبة مشاة ماردر 2 تابعة للقوات المسلحة الألمانية تسير عبر المياه خلال تمرين العمليات البرية 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنه لا توجد منافسة بين إسرائيل وأوكرانيا على إمدادات الأسلحة.
وقال بيستوريوس، ردا على سؤال من صحفي بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستتمكن من تزويد البلدين بالأسلحة في نفس الوقت: "لا أرى أي منافسة بين هذه الدول على السلع العسكرية. لدى أوكرانيا وإسرائيل خصوم مختلفون تماما، وبالتالي، احتياجات عسكرية مختلفة تماما".
وأشار الوزير إلى أن ألمانيا عرضت مساعدتها العسكرية على إسرائيل، لكن "حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن إسرائيل تطلب دعما عسكريا واسعا".
يوم الخميس، وصل بيستوريوس في زيارة غير معلنة سابقا لإسرائيل، وقبل ذلك زار وحدة الجيش الألماني المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل).
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
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9 أكتوبر, 10:57 GMT
وفي وقت سابق، ِوافقت وزارة الدفاع الألمانية، على طلب إسرائيلي باستخدام اثنتين من الطائرات المسيرة في القتال ضد حركة "حماس".
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلي.
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