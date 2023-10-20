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https://sputnikarabic.ae/20231020/روسيا-وكوريا-الشمالية-تتوصلان-لإجماع-حول-الوضع-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1082221858.html
روسيا وكوريا الشمالية تتوصلان لإجماع حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية
روسيا وكوريا الشمالية تتوصلان لإجماع حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية
أعلنت محطة راديو الكورية الشمالية "صوت كوريا"، يوم الخميس، أن وزيري خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وكوريا الشمالية، تسوي سون خي، خلال لقاءهما في بيونغ يانغ، توصلا... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T00:19+0000
2023-10-20T00:19+0000
روسيا
سيرغي لافروف
كوريا الشمالية
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في إعلان الراديو، "جرى تبادل آراء عميق حول قضايا تعزيز الإجراءات المشتركة إزاء الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، وأيضاً حول قضايا إقليمية ودولية أخرى. توصل الطرفان إلى إجماع في الأفكار".في وقت سابق الخميس، أكد وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والكوري الشمالي تشوي سون هوي، خلال محادثات في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، تصميمهما على مقاومة تطلعات الهيمنة للولايات المتحدة.وجاء في بيان للخارجية الروسية، في هذا الصدد: "أكد الطرفان تصميمهما على مواجهة تطلعات الولايات المتحدة إلى الهيمنة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للشرق الأقصى الروسي، ولقائه مع الرئيس الروسي، في مدينة أمور في منطقة أمورسك في روسيا.وتعود آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية، إلى نهاية مايو/ أيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.
https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-وكوريا-الشمالية-تعلنان-عزمهما-الوقوف-ضد-الهيمنة-الأمريكية-1082196244.html
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روسيا, سيرغي لافروف, كوريا الشمالية
روسيا, سيرغي لافروف, كوريا الشمالية

روسيا وكوريا الشمالية تتوصلان لإجماع حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية

00:19 GMT 20.10.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© POOL
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أعلنت محطة راديو الكورية الشمالية "صوت كوريا"، يوم الخميس، أن وزيري خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وكوريا الشمالية، تسوي سون خي، خلال لقاءهما في بيونغ يانغ، توصلا لإجماع حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا دولية أخرى.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في إعلان الراديو، "جرى تبادل آراء عميق حول قضايا تعزيز الإجراءات المشتركة إزاء الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، وأيضاً حول قضايا إقليمية ودولية أخرى. توصل الطرفان إلى إجماع في الأفكار".
في وقت سابق الخميس، أكد وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والكوري الشمالي تشوي سون هوي، خلال محادثات في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، تصميمهما على مقاومة تطلعات الهيمنة للولايات المتحدة.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، في هذا الصدد: "أكد الطرفان تصميمهما على مواجهة تطلعات الولايات المتحدة إلى الهيمنة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
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روسيا وكوريا الشمالية تعلنان عزمهما الوقوف ضد "الهيمنة" الأمريكية
أمس, 11:08 GMT
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للشرق الأقصى الروسي، ولقائه مع الرئيس الروسي، في مدينة أمور في منطقة أمورسك في روسيا.
وتعود آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية، إلى نهاية مايو/ أيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.
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