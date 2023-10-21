https://sputnikarabic.ae/20231021/روسيا-خلال-قمة-القاهرة-للسلام-قطاع-غزة-يجد-نفسه-على-شفير-الهاوية-الإنسانية-1082299415.html
روسيا خلال "قمة القاهرة للسلام": قطاع غزة يجد نفسه على شفير الهاوية الإنسانية
روسيا خلال "قمة القاهرة للسلام": قطاع غزة يجد نفسه على شفير الهاوية الإنسانية
أشادت روسيا، اليوم السبت، "بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عقد قمة السلام في القاهرة، لبحث الأوضاع في قطاع غزة". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T17:00+0000
2023-10-21T17:00+0000
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وقال المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في كلمته خلال القمة، إن "قطاع غزة يجد نفسه على شفير الهاوية الإنسانية"، مشيرا إلى أن بلاده تتعاطف من صميم القلب مع جميع المنكوبين، وتعزّي أقارب وأهالي جميع الضحايا الذين يُحصى عددهم بآلاف.وأكد أن "الدبلوماسية الروسية تبذل الجهود المكثفة في سبيل خفض التصعيد"، لافتا إلى أن روسيا الاتحادية استجابت للأزمة على الفور وأرسلت المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة.وأضاف أن "موسكو نقلت إشارة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بضرورة وقف إطلاق النار العاجل وضمان الممرات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة العاجلة إلى جميع المحتاجين"، مؤكدا أن "المؤتمر الواسع التمثيل المنعقد في القاهرة يهدف إلى التفادي من نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط".وختم بوغدانوف، بالإشارة إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أن روسيا تحافظ في سياق التطورات الأخيرة على علاقات بناءة مع جميع الاطراف المعنية ومستعدة للمساهمة الكبيرة في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية".وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية من مصر، إلى قطاع غزة.وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الرئاسة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-مؤتمر-القاهرة-للسلام-حول-التصعيد-في-قطاع-غزة-1082292956.html
https://sputnikarabic.ae/20231021/خبير-قمة-القاهرة-للسلام-حول-غزة-تدشن-مسارا-جديدا-لحل-القضية-الفلسطينية--1082286396.html
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قمة القاهرة للسلام, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
قمة القاهرة للسلام, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
روسيا خلال "قمة القاهرة للسلام": قطاع غزة يجد نفسه على شفير الهاوية الإنسانية
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أشادت روسيا، اليوم السبت، "بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عقد قمة السلام في القاهرة، لبحث الأوضاع في قطاع غزة".
وقال المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في كلمته خلال القمة، إن "قطاع غزة يجد نفسه على شفير الهاوية الإنسانية"، مشيرا إلى أن بلاده تتعاطف من صميم القلب مع جميع المنكوبين، وتعزّي أقارب وأهالي جميع الضحايا الذين يُحصى عددهم بآلاف.
وأكد أن "الدبلوماسية الروسية تبذل الجهود المكثفة في سبيل خفض التصعيد"، لافتا إلى أن روسيا الاتحادية استجابت للأزمة على الفور وأرسلت المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف أن "موسكو نقلت إشارة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بضرورة وقف إطلاق النار العاجل وضمان الممرات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة العاجلة إلى جميع المحتاجين"، مؤكدا أن "المؤتمر الواسع التمثيل المنعقد في القاهرة يهدف إلى التفادي من نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط".
وختم بوغدانوف، بالإشارة إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أن روسيا تحافظ في سياق التطورات الأخيرة على علاقات بناءة مع جميع الاطراف المعنية ومستعدة للمساهمة الكبيرة في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية".
وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية
من مصر، إلى قطاع غزة.
وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.
وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"
، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.