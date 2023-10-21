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https://sputnikarabic.ae/20231021/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-بطائرة-مسيرة-1082298455.html
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بطائرة مسيرة
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بطائرة مسيرة
أعلنت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم السبت، "استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيرة". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T16:12+0000
2023-10-21T16:12+0000
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وقالت في بيان لها، إن القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي أصيبت بشكل مباشر"، حسب البيان.وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أكد أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيراإلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.وأعلن الحسيني أن المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات، والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى، مضيفا أن "الأمريكيين يعرفون جيدًا إمكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات، ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب كافة القواعد الأمريكية في العراق".واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بوقوع إصابات بين أفرادها في هجوم بمسيّرتين غربي العراق، وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمالي العراق دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20231019/فصيل-عربي-يتبنى-الهجوم-على-قاعدة-التنف-الأمريكية-1082209025.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بطائرة مسيرة

16:12 GMT 21.10.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassanتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
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أعلنت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم السبت، "استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيرة".
وقالت في بيان لها، إن القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي أصيبت بشكل مباشر"، حسب البيان.
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أكد أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.
ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيراإلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
19 أكتوبر, 14:22 GMT
وأعلن الحسيني أن المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات، والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى، مضيفا أن "الأمريكيين يعرفون جيدًا إمكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات، ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب كافة القواعد الأمريكية في العراق".
واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بوقوع إصابات بين أفرادها في هجوم بمسيّرتين غربي العراق، وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمالي العراق دون وقوع إصابات.
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