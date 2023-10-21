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وزير الخارجية السعودي: نشعر بخيبة أمل تجاه موقف مجلس الأمن حول ما يحدث في غزة
وزير الخارجية السعودي: نشعر بخيبة أمل تجاه موقف مجلس الأمن حول ما يحدث في غزة
صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الرياض أصيبت بخيبة أمل إثر عدم إتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفا حاسما تجاه ما يحدث في غزة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال قمة "القاهرة للسلام"، اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.وأضاف بن فرحان، قائلا: "نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ونرفض ازدواجية وانتقائية البعض".وتابع: "نشجب كل استهداف للمدنيين ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد للعمليات العسكرية على قطاع غزة".وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة ترفض بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة".يشار إلى أن قمة "القاهرة للسلام" تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الرئيس-الفلسطيني-الأمن-والسلام-يتحققان-بتنفيذ-حل-الدولتين-واعتراف-العالم-بدولة-فلسطين---عاجل-1082277269.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطاع غزة, مصر, قمة القاهرة للسلام, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطاع غزة, مصر, قمة القاهرة للسلام, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية السعودي: نشعر بخيبة أمل تجاه موقف مجلس الأمن حول ما يحدث في غزة

11:41 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الرياض أصيبت بخيبة أمل إثر عدم إتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفا حاسما تجاه ما يحدث في غزة.
جاء ذلك خلال قمة "القاهرة للسلام"، اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.
وأضاف بن فرحان، قائلا: "نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ونرفض ازدواجية وانتقائية البعض".
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وتابع: "نشجب كل استهداف للمدنيين ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد للعمليات العسكرية على قطاع غزة".
وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة ترفض بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة".

وأتم، بقوله: "نأمل أن تسهم هذه القمة في تحرك حاسم للمجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة.. ونؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة".

يشار إلى أن قمة "القاهرة للسلام" تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
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