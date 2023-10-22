https://sputnikarabic.ae/20231022/إعلام-سلاح-الجو-الإسرائيلي-يسعى-لاستنزاف-حماس-قبل-بدء-العملية-البرية-في-غزة-1082318446.html
إعلام: سلاح الجو الإسرائيلي يسعى لاستنزاف "حماس" قبل بدء العملية البرية في غزة
إعلام: سلاح الجو الإسرائيلي يسعى لاستنزاف "حماس" قبل بدء العملية البرية في غزة
ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، أفاد بنيّة سلاح الجو استنزاف حركة "حماس" الفلسطينية، قبل بدء العملية البرية للجيش في قطاع... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T08:22+0000
2023-10-22T08:22+0000
2023-10-22T08:23+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وأضافت الصحيفة نقلا عن اللواء: "دورنا هو أن نلتقي بقواتنا البرية ونقول لهم، العدو الذي ستلتقون به قريبا قد التقى بنا بالفعل".وأشارت الصحيفة إلى أن كلمات اللواء تعني أن "القوات الجوية تريد استنزاف "حماس" قبل دخول القوات البرية المعركة".كما نقلت صحيفة "جورزاليم بوست"، عن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هيرزي هاليفي، أن "حماس مستعدة جيدا لغزو إسرائيلي محتمل لقطاع غزة"، وأشار أيضا إلى أن "المنطقة مكتظة بالسكان".وقُتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، ليلة أمس السبت، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي، مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمرت منازلهم.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "وفا"، بأن "29 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، يوم السبت الماضي".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231022/ممثل-الرابطة-الطبية-الدولية-يحذر-من-انتشار-أوبئة-نتيجة-تراكم-الجثث-في-غزة--1082318188.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
إعلام: سلاح الجو الإسرائيلي يسعى لاستنزاف "حماس" قبل بدء العملية البرية في غزة
08:22 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، أفاد بنيّة سلاح الجو استنزاف حركة "حماس" الفلسطينية، قبل بدء العملية البرية للجيش في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن اللواء: "دورنا هو أن نلتقي بقواتنا البرية ونقول لهم، العدو الذي ستلتقون به قريبا قد التقى بنا بالفعل".
وأشارت الصحيفة إلى أن كلمات اللواء تعني أن "القوات الجوية تريد استنزاف "حماس" قبل دخول القوات البرية المعركة".
كما نقلت صحيفة "جورزاليم بوست"، عن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هيرزي هاليفي، أن "حماس مستعدة جيدا لغزو إسرائيلي محتمل لقطاع غزة"، وأشار أيضا إلى أن "المنطقة مكتظة بالسكان".
وقُتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، ليلة أمس
السبت، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين
جراء قصف الطيران الإسرائيلي، مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمرت منازلهم.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "وفا"، بأن "29 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، يوم السبت الماضي".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.