https://sputnikarabic.ae/20231022/ممثل-الرابطة-الطبية-الدولية-يحذر-من-انتشار-أوبئة-نتيجة-تراكم-الجثث-في-غزة--1082318188.html
ممثل "الرابطة الطبية الدولية" يحذر من انتشار الأوبئة نتيجة تراكم الجثث في غزة
ممثل "الرابطة الطبية الدولية" يحذر من انتشار الأوبئة نتيجة تراكم الجثث في غزة
حذّر ممثل "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" البروفيسور رائف رضا، من خطر انتشار الأوبئة في غزة، في ظل وجود أكثر من 1500 جثة تحت أنقاض المنازل... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T07:49+0000
2023-10-22T07:49+0000
2023-10-22T07:49+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أوبئة
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وفي حديث لراديو "سبوتنيك"، نبّه رضا إلى مخاطر انتقال الأمراض في الأماكن المحيطة بالجثث وخصوصا تلك الموجودة في مواقع تسرب المياه ما سيؤدي الى انتشار حالات إسهال وأمراض معدية في ظل انقطاع المياه، بالإضافة إلى خطر انتشار الأوبئة من الجثث المصابة بأمراض مثل "الكوليرا" و"كوفيد" و"إيبولا"، أو أمراض نقص المناعة، متحدثا كذلك عن مخاطر تسرب الأوبئة إلى المياه الجوفية، بحسب قوله.وشدد رضا على ضرورة تدارك المسعفين لهذه المخاطر وارتداء القفازات والملابس والأحذية المخصصة، لا سيما أن الظروف الراهنة في غزة، لا تسمح باتخاذ أي إجراءات وقائية.وقتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، ليلة أمس السبت، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي، مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "وفا"، بأن "29 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، يوم السبت الماضي".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231022/السلطات-الإسرائيلية-تخلي-14-مستوطنة-شمالي-البلاد-1082317166.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أوبئة
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أوبئة
ممثل "الرابطة الطبية الدولية" يحذر من انتشار الأوبئة نتيجة تراكم الجثث في غزة
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حذّر ممثل "الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" البروفيسور رائف رضا، من خطر انتشار الأوبئة في غزة، في ظل وجود أكثر من 1500 جثة تحت أنقاض المنازل المهدمة.
وفي حديث لراديو "سبوتنيك"، نبّه رضا إلى مخاطر انتقال الأمراض في الأماكن المحيطة بالجثث وخصوصا تلك الموجودة في مواقع تسرب المياه ما سيؤدي الى انتشار حالات إسهال وأمراض معدية في ظل انقطاع المياه، بالإضافة إلى خطر انتشار الأوبئة من الجثث المصابة بأمراض مثل "الكوليرا" و"كوفيد" و"إيبولا"، أو أمراض نقص المناعة، متحدثا كذلك عن مخاطر تسرب الأوبئة إلى المياه الجوفية، بحسب قوله.
وشدد رضا على ضرورة تدارك المسعفين لهذه المخاطر وارتداء القفازات والملابس والأحذية المخصصة، لا سيما أن الظروف الراهنة في غزة، لا تسمح باتخاذ أي إجراءات وقائية.
وقتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات
، ليلة أمس السبت، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمقهى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين
جراء قصف الطيران الإسرائيلي، مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "وفا"، بأن "29 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، يوم السبت الماضي".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.