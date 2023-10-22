https://sputnikarabic.ae/20231022/الرئاسة-المصرية-تعلق-على-مغادرة-أمير-قطر-قمة-القاهرة-للسلام-قبل-إلقاء-كلمته-1082316017.html

الرئاسة المصرية تعلق على مغادرة أمير قطر قمة "القاهرة للسلام" قبل إلقاء كلمته

الرئاسة المصرية تعلق على مغادرة أمير قطر قمة "القاهرة للسلام" قبل إلقاء كلمته

علّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، على مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد ‏آل ثاني، قمة "القاهرة للسلام"، دون أن يلقي كلمة له، والتي... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T05:37+0000

2023-10-22T05:37+0000

2023-10-22T05:37+0000

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ونفى فهمي في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد" المصرية، وجود خلافات تقف وراء مغادرة أمير دولة قطر للقمة، خلال انعقادها، بحسب قوله.وقال فهمي إن "أمير قطر، حضر وشرّف القمة، وهناك ارتباطات وترتيبات، ولا يوجد أي شيء على الإطلاق".كما أشاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بمشاركة أمير دولة قطر، في قمة "القاهرة للسلام"، مشيرا إلى أن "مشاركته مهمة باعتباره قائد الدولة".وكان الديوان الأميري القطري، أصدر بيانا بشأن مغادرة أمير قطر، من مصر، مبينا أنه غادر "بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام"، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار "القاهرة" الدولي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمود عصمت، بحسب الديوان الأميري القطري.وعقدت في وقت سابق من أمس السبت، في مصر، قمة "القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل و حركة"حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ أسبوعين.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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