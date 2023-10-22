https://sputnikarabic.ae/20231022/شاحنات-تحمل-مساعدات-إنسانية-تستعد-لدخول-غزة-فيديو-وصور-1082322245.html
17 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تستعد لدخول غزة من معبر رفح.. فيديو وصور
17 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تستعد لدخول غزة من معبر رفح.. فيديو وصور
رصدت عدسة "سبوتنيك" شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية عند معبر رفح من الجانب المصري، حيث تستعد للدخول إلى قطاع غزة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T10:36+0000
2023-10-22T10:36+0000
2023-10-22T10:49+0000
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ويظهر مقطع الفيديو والصور شاحنات عليها علم مصر وأخرى تحمل شعارات الهلال الأحمر المصري ومؤسسات خيرية مصرية.وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن لـ"سبوتنيك"، إنه يجرى تجهيز نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية ومواد الإسعافات الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومواد غذائية وأغطية.وأضافت أن الشاحنات تحركت منذ قليل باتجاه معبر رفح للمرحلة قبل النهائية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها قبل دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.ويأتي ذلك في الوقت الذي يستقبل فيه مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا، إضافة إلى 13561 جريحا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, مصر, حصري
طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, مصر, حصري
17 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تستعد لدخول غزة من معبر رفح.. فيديو وصور
10:36 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
حصري
رصدت عدسة "سبوتنيك" شاحنات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية عند معبر رفح من الجانب المصري، حيث تستعد للدخول إلى قطاع غزة.
ويظهر مقطع الفيديو والصور شاحنات عليها علم مصر وأخرى تحمل شعارات الهلال الأحمر المصري ومؤسسات خيرية مصرية.
وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن لـ"سبوتنيك"، إنه يجرى تجهيز نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية ومواد الإسعافات الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومواد غذائية وأغطية.
وأضافت أن الشاحنات تحركت منذ قليل باتجاه معبر رفح للمرحلة قبل النهائية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها قبل دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستقبل فيه مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني
سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة
من القتلى تتجاوز 4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا، إضافة إلى 13561 جريحا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع
غزة بأنه "كارثي".