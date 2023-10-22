https://sputnikarabic.ae/20231022/قطر-ترسل-87-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1082324042.html
قطر ترسل 87 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
قطر ترسل 87 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعلنت دولة قطر إرسال طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود الدوحة، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T11:21+0000
2023-10-22T11:21+0000
2023-10-22T11:22+0000
طوفان الأقصى
قطر
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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واتجهت الطائرتان إلى مطار العريش المصري، اليوم الأحد، حيث من المقرر نقل حمولتها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وقالت الوكالة إن "الطائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، وأن حمولتهما تصل إلى 87 طنا من المساعدات الإنسانية".وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن، لـ"سبوتنيك"، إنه "نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تحركت، اليوم الأحد، باتجاه معبر رفح".ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني، و سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، ما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231022/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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طوفان الأقصى, قطر, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, قطر, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
قطر ترسل 87 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
11:21 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت دولة قطر إرسال طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود الدوحة، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، التي يتعرضون لها جراء القصف الإسرائيلي.
واتجهت الطائرتان إلى مطار العريش المصري، اليوم الأحد، حيث من المقرر نقل حمولتها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وقالت الوكالة إن "الطائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، وأن حمولتهما تصل إلى 87 طنا من المساعدات الإنسانية".
وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن، لـ"سبوتنيك"، إنه "نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات
الإنسانية تحركت، اليوم الأحد، باتجاه معبر رفح".
ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني، و سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويتواصل القصف الإسرائيلي
على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، ما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي
".