https://sputnikarabic.ae/20231022/السلطات-الإسرائيلية-تخلي-14-مستوطنة-شمالي-البلاد-1082317166.html
السلطات الإسرائيلية تخلي 14 مستوطنة شمالي البلاد
السلطات الإسرائيلية تخلي 14 مستوطنة شمالي البلاد
أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T07:10+0000
2023-10-22T07:10+0000
2023-10-22T07:10+0000
اسرائيل
أخبار حزب الله
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وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي".وكانت إسرائيل، قد بدأت، يوم الجمعة الماضية، إخلاء سكان مستوطنة "كريات شمونة" قرب الحدود مع جنوب لبنان، بسبب تصعيد الاشتباكات العسكرية مع "حزب الله" اللبناني.وأوضح الجيش الإسرائيلي، قائلا: "تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية بالقرار، صباح الجمعة(أول أمس)".وتعرضت إسرائيل، في صباح يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنها الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ضد أهداف، بما في ذلك المدنيين في قطاع غزة، كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، إذ تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، بعد ظهر يوم أمس السبت، أن "عدد الضحايا في قطاع غزة بلغ 4385 شخصا، وأصيب أكثر من 13000 في إسرائيل. وفقا للسلطات المحلية، قتل أكثر من 1300 شخص. وذكرت السفارة الروسية، أن 19 روسيا قتلوا خلال تصعيد الصراع، واحتجز اثنان كرهائن، وفقد سبعة. وفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو 150 إسرائيليا من قبل "حماس"، وذكرت الحركة نفسها أن "هناك نحو 200-250 سجينا في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231022/الدفاع-السوري-قصف-إسرائيلي-يستهدف-مطاري-دمشق-وحلب-ويخرجهما-عن-الخدمة-1082316319.html
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سبوتنيك عربي
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اسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم
السلطات الإسرائيلية تخلي 14 مستوطنة شمالي البلاد
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أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي".
وكانت إسرائيل، قد بدأت، يوم الجمعة الماضية، إخلاء سكان مستوطنة "كريات شمونة" قرب الحدود مع جنوب لبنان، بسبب تصعيد الاشتباكات العسكرية مع "حزب الله" اللبناني.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن "سلطة الطوارئ في وزارة الدفاع، قررت إجلاء سكان مستوطنة "كريات شمونة" إلى فنادق مؤقتة بتمويل من الدولة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، قائلا: "تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية بالقرار، صباح الجمعة(أول أمس)".
وتعرضت إسرائيل، في صباح يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنها الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ضد أهداف
، بما في ذلك المدنيين في قطاع غزة، كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لقطاع غزة، إذ تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، بعد ظهر يوم أمس السبت، أن "عدد الضحايا في قطاع غزة بلغ 4385 شخصا، وأصيب أكثر من 13000 في إسرائيل. وفقا للسلطات المحلية، قتل أكثر من 1300 شخص. وذكرت السفارة الروسية، أن 19 روسيا قتلوا خلال تصعيد الصراع، واحتجز اثنان كرهائن، وفقد سبعة. وفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو 150 إسرائيليا من قبل "حماس"، وذكرت الحركة نفسها أن "هناك نحو 200-250 سجينا في قطاع غزة".