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https://sputnikarabic.ae/20231023/العراق-يصدر-توجيها-بعد-استهداف-قواعده-العسكرية-1082352134.html
العراق يصدر توجيها بعد استهداف قواعده العسكرية
العراق يصدر توجيها بعد استهداف قواعده العسكرية
أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توجيها بشأن تعرض القواعد العسكرية العراقية لهجمات. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T09:23+0000
2023-10-23T09:23+0000
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ووجه السوداني كافة الأجهزة الأمنية "بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون، وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبد الله، أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".وأضاف أنه "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية".وكانت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت يوم السبت الماضي، "استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيرة".وقالت في بيان لها، إن "القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي أصيبت بشكل مباشر"، حسب البيان.وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أكد أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقية، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.
https://sputnikarabic.ae/20231022/السوداني-يوجه-بتشكيل-لجنة-تحقيق-في-اشتباكات-جرت-بين-الجيش-العراقي-وقوات-البيشمركة-1082338748.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق يصدر توجيها بعد استهداف قواعده العسكرية

09:23 GMT 23.10.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توجيها بشأن تعرض القواعد العسكرية العراقية لهجمات.
ووجه السوداني كافة الأجهزة الأمنية "بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون، وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبد الله، أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".
وأضاف أنه "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
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أمس, 20:52 GMT
وكانت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت يوم السبت الماضي، "استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيرة".
وقالت في بيان لها، إن "القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي أصيبت بشكل مباشر"، حسب البيان.
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أكد أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.
ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقية، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.
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