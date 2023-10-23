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القضاء العراقي يصدر حكما بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات
القضاء العراقي يصدر حكما بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات
أصدرت محكمة عراقية حكما غيابياً بالسجن 7 سنوات على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T12:05+0000
2023-10-23T12:05+0000
العراق
رغد صدام حسين
العالم العربي
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ووذكرت وسائل إعلام غربية أنه جاء في نص الوثيقة القضائية أن "رغد صدام حسين حُكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021".وينص القانون العراقي الذي أقره البرلمان على معاقبة كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له، بالسجن لفترات قد تصل إلى 15 عاما .وحظر القانون العراقي "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية"، ولم تذكر الوثيقة شيئا عن المقابلات التلفزيونية المقصودة.وخلال مقابلة تلفزيونية في عام 2021، قالت رغد صدام حسين مجيبة عن سؤال المذيع عما إذا كان العراق أفضل في زمن حكم والدها: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً: "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".
https://sputnikarabic.ae/20231023/العراق-يصدر-توجيها-بعد-استهداف-قواعده-العسكرية-1082352134.html
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العراق, رغد صدام حسين, العالم العربي
العراق, رغد صدام حسين, العالم العربي

القضاء العراقي يصدر حكما بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات

12:05 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / KHALED FAZAA
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أصدرت محكمة عراقية حكما غيابياً بالسجن 7 سنوات على رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.
ووذكرت وسائل إعلام غربية أنه جاء في نص الوثيقة القضائية أن "رغد صدام حسين حُكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021".
وينص القانون العراقي الذي أقره البرلمان على معاقبة كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له، بالسجن لفترات قد تصل إلى 15 عاما .
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العراق يصدر توجيها بعد استهداف قواعده العسكرية
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وحظر القانون العراقي "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية"، ولم تذكر الوثيقة شيئا عن المقابلات التلفزيونية المقصودة.
وخلال مقابلة تلفزيونية في عام 2021، قالت رغد صدام حسين مجيبة عن سؤال المذيع عما إذا كان العراق أفضل في زمن حكم والدها: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً: "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".
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