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https://sputnikarabic.ae/20231023/الكرملين-يرد-على-رئيس-لاتفيا-حول-إغلاق-بحر-البلطيق-أمام-السفن-الروسية--1082357147.html
الكرملين يرد على رئيس لاتفيا حول إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية
الكرملين يرد على رئيس لاتفيا حول إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية
دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، دولة لاتفيا للإجابة على سؤال يتعلق بإغلاق بحر البلطيق أمام منفذي تفجير "التيار... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:23+0000
2023-10-23T11:23+0000
روسيا
التيار الشمالي
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وأضاف بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسأل الرئيس اللاتفي، ما الذي يجب القيام به فيما يتعلق ببحر البلطيق بعد الانتهاء من التحقيق؟ وذلك بعد أن أصبح واضحا من نفذ ومن أمر بالهجوم الإرهابي في بحر البلطيق ضد التيار الشمالي"، ولكن الرئيس فضّل التزام الصمت وعدم قول أي شيء".وقال رئيس لاتفيا، إدغار رينكيفيتش، يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول، إن بحر البلطيق قد يُغلق أمام جميع السفن الروسية إذا كشف التحقيق عن تورط روسيا في الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز.وقعت انفجارات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون التفجيرات أعمال تخريب مقصودة.وأفاد "نورد ستريم إي جي" المشغل لـ"التيار الشمالي"، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الوقت اللازم للإصلاحات. وفتح مكتب المدعي العام في روسيا قضية تتعلق بالتحقيق بالحادث كعمل من أعمال الإرهاب الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الخارجية-الروسية-تستدعي-القائم-بالأعمال-التشيكي-1082290340.html
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روسيا, التيار الشمالي
روسيا, التيار الشمالي

الكرملين يرد على رئيس لاتفيا حول إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية

11:23 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، دولة لاتفيا للإجابة على سؤال يتعلق بإغلاق بحر البلطيق أمام منفذي تفجير "التيار الشمالي"، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس اللاتفي بشأن إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "أود أن أسأل الرئيس اللاتفي، ما الذي يجب القيام به فيما يتعلق ببحر البلطيق بعد الانتهاء من التحقيق؟ وذلك بعد أن أصبح واضحا من نفذ ومن أمر بالهجوم الإرهابي في بحر البلطيق ضد التيار الشمالي"، ولكن الرئيس فضّل التزام الصمت وعدم قول أي شيء".
وقال رئيس لاتفيا، إدغار رينكيفيتش، يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول، إن بحر البلطيق قد يُغلق أمام جميع السفن الروسية إذا كشف التحقيق عن تورط روسيا في الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
21 أكتوبر, 14:15 GMT
وقعت انفجارات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2". ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون التفجيرات أعمال تخريب مقصودة.
وأفاد "نورد ستريم إي جي" المشغل لـ"التيار الشمالي"، بأن تدمير خطوط أنابيب الغاز كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الوقت اللازم للإصلاحات. وفتح مكتب المدعي العام في روسيا قضية تتعلق بالتحقيق بالحادث كعمل من أعمال الإرهاب الدولي.
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