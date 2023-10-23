https://sputnikarabic.ae/20231023/الكرملين-يكشف-عن-حالة-نادرة-لموافقة-روسيا-على-عبارة-قالها-بايدن-مع-ملاحظة-مهمة--1082353795.html

الكرملين يكشف عن "حالة نادرة" لموافقة روسيا على عبارة قالها بايدن مع ملاحظة مهمة

الكرملين يكشف عن "حالة نادرة" لموافقة روسيا على عبارة قالها بايدن مع ملاحظة مهمة

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن حالة وصفها بالنادرة، لموافقة روسيا على عبارة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إنشاء نظام عالمي جديد، لكن... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T10:29+0000

2023-10-23T10:29+0000

2023-10-23T10:29+0000

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف: "نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه حالة نادرة عندما نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، يحتاج العالم إلى نظام عالمي جديد قائم على مبادئ مختلفة تماما، خالية من محاولات تركيز جميع آليات الحكم العالمي في يد دولة واحدة، خالية من محاولات فرض إرادتها وقراراتها على البلدان الأخرى".وجاءت كلمات بيسكوف على خلفية تصريحات أفاد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، زاعمًا أن بلاده قادرة على "بناء مثل هذا النظام العالمي".وتابع: "لقد أمضينا 50 عامًا في فترة ما بعد الحرب حيث نجحت (أمريكا) بشكل جيد، ولكن الآن نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد".

https://sputnikarabic.ae/20231023/موسكو-بيان-الناتو-حول-الحاجة-إلى-التحضير-لصراع-مع-روسيا-في-القطب-الشمالي-هدفه-تبرير-وجوده-هناك-1082349303.html

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روسيا, الكرملين