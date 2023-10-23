https://sputnikarabic.ae/20231023/الكرملين-يكشف-عن-حالة-نادرة-لموافقة-روسيا-على-عبارة-قالها-بايدن-مع-ملاحظة-مهمة--1082353795.html
الكرملين يكشف عن "حالة نادرة" لموافقة روسيا على عبارة قالها بايدن مع ملاحظة مهمة
الكرملين يكشف عن "حالة نادرة" لموافقة روسيا على عبارة قالها بايدن مع ملاحظة مهمة
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن حالة وصفها بالنادرة، لموافقة روسيا على عبارة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إنشاء نظام عالمي جديد، لكن... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T10:29+0000
2023-10-23T10:29+0000
2023-10-23T10:29+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف: "نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه حالة نادرة عندما نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، يحتاج العالم إلى نظام عالمي جديد قائم على مبادئ مختلفة تماما، خالية من محاولات تركيز جميع آليات الحكم العالمي في يد دولة واحدة، خالية من محاولات فرض إرادتها وقراراتها على البلدان الأخرى".وجاءت كلمات بيسكوف على خلفية تصريحات أفاد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، زاعمًا أن بلاده قادرة على "بناء مثل هذا النظام العالمي".وتابع: "لقد أمضينا 50 عامًا في فترة ما بعد الحرب حيث نجحت (أمريكا) بشكل جيد، ولكن الآن نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد".
https://sputnikarabic.ae/20231023/موسكو-بيان-الناتو-حول-الحاجة-إلى-التحضير-لصراع-مع-روسيا-في-القطب-الشمالي-هدفه-تبرير-وجوده-هناك-1082349303.html
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روسيا, الكرملين
الكرملين يكشف عن "حالة نادرة" لموافقة روسيا على عبارة قالها بايدن مع ملاحظة مهمة
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن حالة وصفها بالنادرة، لموافقة روسيا على عبارة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إنشاء نظام عالمي جديد، لكن مع ملاحظة حول دور أمريكا بشأن هذه القضية.
وقال بيسكوف: "نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه حالة نادرة عندما نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، يحتاج العالم إلى نظام عالمي جديد قائم على مبادئ مختلفة تماما، خالية من محاولات تركيز جميع آليات الحكم العالمي في يد دولة واحدة، خالية من محاولات فرض إرادتها وقراراتها على البلدان الأخرى".
وفي معرض حديثه عن النظام العالمي الجديد، الذي ينبغي أن يحل محل النظام القديم، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن هذا النظام العالمي سيرتكز على القانون الدولي والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا.
وتابع بيسكوف، معلقًا على كلمات الرئيس الأمريكي: "لكن السيد بايدن كان لديه عبارة أخرى (وهي الولايات المتحدة قادرة على بناء مثل هذا النظام)... وهنا نختلف. في هذا الجزء نختلف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية، بطريقة أو بأخرى، بغض النظر عن النظام الذي يتحدثون عنه، فإنهم يقصدون نظامًا عالميًا يتمحور حول أمريكا. أي أن العالم يدور حول الولايات المتحدة. لن يحدث مثل هذا بعد الآن".
وجاءت كلمات بيسكوف على خلفية تصريحات أفاد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن
، بأن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، زاعمًا أن بلاده قادرة على "بناء مثل هذا النظام العالمي".
وقال بايدن: "أعتقد أن لدينا الفرصة إذا كنا جريئين وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم بطريقة لم يتم القيام بها من قبل".
وتابع: "لقد أمضينا 50 عامًا في فترة ما بعد الحرب حيث نجحت (أمريكا) بشكل جيد، ولكن الآن نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد".