https://sputnikarabic.ae/20231023/تصويت-ما-هو-سبب-تأخر-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة؟--1082358748.html
تصويت... ما هو سبب تأخر العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟
تصويت... ما هو سبب تأخر العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة، في ظل توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:45+0000
2023-10-23T11:45+0000
2023-10-23T11:45+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
طوفان الأقصى
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
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وبحسب المصادر الإعلامية، حدث التأجيل بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية.وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى.برأيك، ما هو السبب وراء التأجيل المستمر للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أنه "يتم تجهيز الميدان للعملية البرية"، مشيرًا إلى أن الهجوم البري على غزة سيبدأ عندما تصدر الأوامر السياسية".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "أحد جنود الجيش الإسرائيلي لقي حتفه اليوم خلال توغل في غزة، وأجلينا سكان 14 بلدة في شمال إسرائيل خوفا من التداعيات الأمنية".شاهد أيضا: جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديواقرأ أيضا: إعلام: جزيرة في البحر المتوسط اكتظت بالمقاتلات الأمريكية استعدادا لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, опросы
تصويت... ما هو سبب تأخر العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات الإسرائيلية أجّلت مرارا العملية البرية في قطاع غزة، في ظل توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب المصادر الإعلامية، حدث التأجيل بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى.
ويرى مراقبون، أن سبب التأخير هو قيام إسرائيل بإجراءات تحضيرية لشن العملية عن طريق تنظيم القوات واستخدام التمهيد الناري الكثيف لتسهيل دخول قواتها لاحقا، فيما يؤكد خبراء عسكريون وجود مخاوف من دخول الجيش الإسرائيلي في حرب شوارع داخل غزة.
برأيك، ما هو السبب وراء التأجيل المستمر للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أنه "يتم تجهيز الميدان للعملية البرية"، مشيرًا إلى أن الهجوم البري على غزة سيبدأ عندما تصدر الأوامر السياسية".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "أحد جنود الجيش الإسرائيلي لقي حتفه اليوم خلال توغل في غزة، وأجلينا سكان 14 بلدة في شمال إسرائيل خوفا من التداعيات الأمنية".