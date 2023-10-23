https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-جزيرة-في-البحر-المتوسط-اكتظت-بالمقاتلات-الأمريكية-استعدادا-لتنفيذ-عمليات-في-الشرق-الأوسط-1082342410.html

إعلام: جزيرة في البحر المتوسط اكتظت بالمقاتلات الأمريكية استعدادا لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط

إعلام: جزيرة في البحر المتوسط اكتظت بالمقاتلات الأمريكية استعدادا لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن القوات الجوية الأمريكية بدأت في استخدام قاعدة إليوسيس الجوية بالقرب من أثينا لعمليات في الشرق الأوسط. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T07:26+0000

2023-10-23T07:26+0000

2023-10-23T07:26+0000

رصد عسكري

العالم

طوفان الأقصى

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وأشارت الوكالات إلى أن القاعدة الأمريكية التي تتمركز في مدينة سودا على جزيرة كريت أصبحت مكتظة بالفعل بالمقاتلات والطائرات، التي تسببت بسخط السكان.وذكرت قناة "tvopen" التلفزيونية: "بدأت أولى الطائرات الأمريكية الكبيرة في الوصول إلى القاعدة الجوية التابعة للجناح الجوي رقم 112 في إليوسيس (مطار بالقرب من أثينا). من الممكن استخدام قواعد جوية يونانية أخرى، بما في ذلك في جزيرة كارباثوس، إذا وافق الأمريكيون على تنفيذ البنية التحتية".ووفقاً للتقرير، تلعب اليونان "دور ركيزة الاستقرار" في المنطقة، وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوجود قواعد لها لاحتواء طائراتها وأفرادها ووضعهم "على مسافة آمنة".ويعارض السكان المحليون تحويل مدينتهم إلى قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتستعد النقابات العمالية والمنظمات العامة في أتيكا لمظاهرة احتجاجية مساء يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب البوابة "902.gr".وناشد المنظمون السلطات مبينين أن إليوسيس سوف تتحول إلى "جسر عسكري حقيقي للشرق الأوسط"، حيث "ستتمركز عشرات الطائرات الأمريكية".وشدد المحتجون على أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي أفكار حول استخدام أمريكا وحلف شمال الأطلسي لقاعدة إليوسيس العسكرية"، ويجب أن تعود الفرقاطة اليونانية بسارا التي أرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط. وطالب المحتجون بضرورة "وقف أي مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل"، وكل أشكال التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري مع إسرائيل، بحسب المصادر.ودعا المحتجون والمنظمون الجميع للخروج في مسيرة احتجاجية في إليوسيس يوم 25 أكتوبر، الساعة 7:30 مساءً.

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