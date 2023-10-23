https://sputnikarabic.ae/20231023/محلل-سياسي-المطلوب-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لضمان-عدم-توسع-الجبهة-في-لبنان--1082352269.html

محلل سياسي: المطلوب وقف إطلاق النار في غزة لضمان عدم توسع الجبهة في لبنان

محلل سياسي: المطلوب وقف إطلاق النار في غزة لضمان عدم توسع الجبهة في لبنان

قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، إنه يجب إيصال رسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية ولكل الدول الأوروبية، أن المطلوب الآن هو وقف إطلاق النار في غزة، وعلى... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T09:25+0000

2023-10-23T09:25+0000

2023-10-23T09:25+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

أخبار حزب الله

التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة

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وأوضح قصير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في الأيام الأخيرة نشهد مزيدًا من التصعيد على الجبهة الجنوبية للبنان، وهذا التصعيد يتزامن مع التصعيد الذي يجري في قطاع غزة، وكلما يزداد التصعيد في قطاع غزة نشهد المزيد من التصعيد".وأضاف أن "حزب الله" في الأيام الأخيرة وسّع دائرة استهداف المواقع الإسرائيلية، والعكس كذلك إسرائيل زادت من حجم عملياتها التي ترد فيها على "حزب الله"، من هنا ازداد الأمر خطورة يومًا بعد يوم في ظل سقوط عدد كبير من شهداء المقاومة".ولفت قصير إلى أنه "حسب ما أعلن نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، فإن موقف "حزب الله" مرتبط بالتطورات الميدانية في المنطقة وخصوصًا في قطاع غزة، وأن الحزب يطور أداءه وفقًا لمتطلبات الوضع العسكري والميداني وعندما تشتد الأوضاع في غزة تزداد العمليات كمًا ونوعًا عبر الحدود الجنوبية، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل أو وقف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كل التقديرات تشير إلى أن الحزب سيزيد من حجم عملياته، ولكن من غير المعروف إذا كانت هذه الزيادة ستؤدي إلى ما يمكن تسميته حرب شاملة".ورأى قصير أن "هناك تباينًا بين موقف الدول العربية وموقف العديد من الدول الغربية والأوروبية، الدول العربية تعتبر أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وصولًا إلى حل سياسي متكامل، في حين أن الدول الأوروبية ومعها أمريكا تريد أولًا إطلاق الرهائن ومواجهة "حماس" وإضعافها، من هنا لا يوجد موقف موحد وتباين مما أدى إلى عدم صدور بيان عن القمة العربية الدولية"، مشيرًا إلى أنه "في اليومين الماضيين أدخلت مواد غذائية وأدوية من خلال التبادل مع إطلاق عدد من الرهائن، وهذا وإن كان قليلًا إلا أنه يشكل إشارة إيجابية، إلا أنه في الوقت نفسه يستمر العدو الإسرائيلي في توجيه ضربات قاسية لقطاع غزة وتدمير العديد من الأبراج، لكن المقاومة تؤكد أنها جاهزة لأي مواجهة برية".وأضاف قصير أنه "حتى الآن من غير الواضح متى سيبدأ الإسرائيلي في المواجهة البرية، إلا أن المقاومة جاهزة رغم كل الدمار والشهداء والتضحيات، المقاومة تقول إن أي عملية برية يقوم بها العدو الإسرائيلي ستواجه بقوة".ورأى قصير أن "حماس تدير الأمور بدقة عالية في ظل التطورات الميدانية، وهي تعتبر أنه لا يمكن التفاوض على موضوع الأسرى أو الرهائن إلا بعد وقف إطلاق نار كامل لأن هذا الأمر يتطلب هدوءا واستعدادات ميدانية".وذكر أن "العديد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين نقلوا رسائل منع مشاركة "حزب الله" في الحرب، والموقف الرسمي لا يريد إدخال لبنان في الحرب، وإذا كانت أوروبا وأمريكا تريد وقف الحرب أو عدم تطور الحرب على الجبهة الجنوبية فالحل العملي والمناسب هو وقف العدوان على غزة، وهذا يؤدي إلى التهدئة في المنطقة وليس فقط في لبنان".

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العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة