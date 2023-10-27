https://sputnikarabic.ae/20231027/أمريكا-توصي-مواطنيها-بمغادرة-لبنان-فورا-بسبب-الوضع-الأمني-غير-القابل-للتنبؤ-به-1082545252.html
أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة لبنان فورا بسبب "الوضع الأمني غير القابل للتنبؤ به"
أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة لبنان فورا بسبب "الوضع الأمني غير القابل للتنبؤ به"
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، تحذيرا تحث فيه مواطنيها في لبنان على التفكير في مغادرة البلاد على الفور، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T21:15+0000
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2023-10-28T05:18+0000
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وجاء في التحذير: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".وأوصت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذيرها، بأن يكون لدى الأمريكيين الموجودين في لبنان خطة طوارئ.يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستوسع عملياتها البرية في قطاع غزة، لكنها أوضحت أن ذلك لا يشير إلى بدء غزوها المخطط له.وشهد قطاع غزة، اليوم الجمعة، قصفا جويا ومدفعيا غير مسبوق، تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطناتومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
https://sputnikarabic.ae/20231024/الجيش-اللبناني-نتابع-تطورات-الأوضاع-ونحافظ-على-الجهوزية-عند-الحدود-الجنوبية-1082414069.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة لبنان فورا بسبب "الوضع الأمني غير القابل للتنبؤ به"
21:15 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:18 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، تحذيرا تحث فيه مواطنيها في لبنان على التفكير في مغادرة البلاد على الفور، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في المنطقة، بحسب تعبيرها.
وجاء في التحذير: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".
وأوصت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذيرها، بأن يكون لدى الأمريكيين الموجودين في لبنان خطة طوارئ.
يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستوسع عملياتها البرية في قطاع غزة
، لكنها أوضحت أن ذلك لا يشير إلى بدء غزوها المخطط له.
وشهد قطاع غزة، اليوم الجمعة، قصفا جويا ومدفعيا غير مسبوق
، تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.