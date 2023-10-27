https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-مصري-سقوط-جسم-غريب-قرب-محطة-كهرباء-نويبع-في-سيناء---عاجل-1082510917.html
إعلام مصري: سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء نويبع في سيناء... فيديو
إعلام مصري: سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء نويبع في سيناء... فيديو
أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف في مدينة نويبع، التي تقع على خليج العقبة جنوبي سيناء، وذلك بعد وقت قليل من سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:31+0000
2023-10-27T08:31+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن المصدر المطلع تأكيده "سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء نويبع".وكانت القناة ذاتها نقلت عن وكالة "رويترز" تأكيد مصدرين أمنيين سقوط مقذوف في مدينة نويبع، لافتة إلى أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات.وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحليق ما يشتبه في كونه طائرة ثم سماع دوي انفجار.فيما أظهرت مقاطع أخرى الموقع المزعوم لسقوط الجسم الغريب وتصاعد الدخان.ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق من دقة ما ورد في تلك المقاطع.وذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة".وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أنه تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد والقضية قيد التحقيق.ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر سيادي مصري إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-المصري-يعلن-تفاصيل-حادث-طابا---عاجل-1082509938.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار
إعلام مصري: سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء نويبع في سيناء... فيديو
08:31 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف في مدينة نويبع، التي تقع على خليج العقبة جنوبي سيناء، وذلك بعد وقت قليل من سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة طابا على الحدود مع إسرائيل.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن المصدر المطلع تأكيده "سقوط جسم غريب قرب محطة كهرباء نويبع".
وكانت القناة ذاتها نقلت عن وكالة "رويترز" تأكيد مصدرين أمنيين سقوط مقذوف في مدينة نويبع، لافتة إلى أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات.
وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحليق ما يشتبه في كونه طائرة ثم سماع دوي انفجار.
فيما أظهرت مقاطع أخرى الموقع المزعوم لسقوط الجسم الغريب وتصاعد الدخان.
ولم تتمكن "سبوتنيك
" من التحقق من دقة ما ورد في تلك المقاطع.
يأتي ذلك تزامنا مع سقوط صاروخ في طابا، على الحدود مع إسرائيل.
وذكر الجيش المصري
في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة".
وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".
وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أنه تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد والقضية قيد التحقيق.
وتابع "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".
ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر سيادي مصري إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها
".
وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".