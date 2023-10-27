https://sputnikarabic.ae/20231027/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-وأستراليا-تجري-مناورة-جوية-مشتركة-1082517643.html

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا تجري مناورة جوية مشتركة

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا تجري مناورة جوية مشتركة

أعلنت القوة الجوية السابعة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها ستجري مناورة جوية مشتركة تسمى "الدفاع الحذر 24" مع القوات الجوية الكورية الجنوبية والأسترالية في... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T10:55+0000

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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" بيانا للقوة الجوية السابعة قالت فيه إنه من المقرر أن يشارك في تلك المناورات أكثر من 25 نوعا مختلفا من الطائرات المقاتلة وطائرات الشحن والناقلات وطائرات الاستطلاع من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا والقوات الجوية الملكية الأسترالية.وأضاف البيان أن مناورة "الدفاع الحذر" ستقام في القواعد الكورية الجنوبية والولايات المتحدة عبر شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن تلك المناورات حدث مجدول بانتظام يسمح بالتدريب المشترك على المستويين التشغيلي والتكتيكي، وسيركز حدث هذا العام على عمليات الطيران الدفاعية والمحددة مسبقًا.وأوضح البيان أن التدريب حدث سنوي يقام لتعزيز العلاقات بين القوات الجوية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكذلك مع حلفائهما الإقليميين.يشار إلى أن القوة الجوية السابعة الأمريكية هي أقدم قوة جوية في القوات الجوية الأمريكية، تأسست عام 1940 ويقع مقرها الرئيسي حاليًا في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.وكانت القوات الجوية الأمريكية قد بدأت يوم الاثنين الماضي في استخدام قاعدة إلفسينا الجوية بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا بهدف تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، حيث أن القاعدة الأمريكية في جزيرة كريت أصبحت بالفعل خارج طاقتها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليونانية.ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن الإذاعة المحلية، أن أولى الطائرات الأمريكية الكبيرة وصلت إلى قاعدة إلفسينا الجوية، وهي القاعدة الرئيسية للجناح القتالي 112 التابع للقوات الجوية اليونانية.ومن المنتظر أن تستخدم الولايات المتحدة كذلك القواعد الجوية اليونانية الأخرى، بما في ذلك قاعدة جزيرة كارباثوس، إذا وافق الجيش الأمريكي على بنيتها التحتية.

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