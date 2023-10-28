https://sputnikarabic.ae/20231028/السنوار-مستعدون-لتنفيذ-صفقة-تبادل-للأسرى-فورا-1082574038.html

السنوار: مستعدون لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى فورا

السنوار: مستعدون لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى فورا

صرّح قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن "المقاومة مستعدة للتنفيذ الفوري لصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T20:08+0000

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جاء ذلك في أول تصريح للسنوار، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم السبت.وربط قائد حركة "حماس" في غزة، بين إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، وإطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي.وتأتي تصريحات السنوار، بعد وقت قصير من إعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، أنه كانت هناك اتصالات بشأن تبادل الأسرى وفرصة للتوصل لاتفاق، لكنها تعطلت بسبب ما وصفه بـ"مماطلة العدو"، في إشارة إلى إسرائيل، بحسب قوله.وأكد أبو عبيدة على أن "مقابل إطلاق أسرى إسرائيل، هو تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين"، مضيفا: "مستعدون لإنهاء هذا الملف سواء كان ذلك في مرة واحدة أو تم تجزئته".يذكر أن "حماس" أعلنت مسبقا أن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها بلغ 250 شخصا وأن 50 منهم لقوا حتفهم خلال عمليات القصف الإسرائيلي للقطاع، بحسب قول الحركة.يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقدر بـ6 آلاف و600 أسير، بينهم 1600 أسير تم اعتقالهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".وتشن إسرائيل قصفا عنيفا على قطاع غزة، راح ضحيته أكثر من 7 آلاف قتيل ونحو 20 ألف مصاب، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" لإنهاء ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بعملية عسكرية أطلقت عليها "السيوف الحديدية".

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https://sputnikarabic.ae/20231028/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي