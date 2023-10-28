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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1082558603.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
أسقطت الدفاعات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرتين أوكرانيتين مقاتلتين وعددا كبيرا من المسيرات في مناطق متفرقة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:37+0000
2023-10-28T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي اسقطت طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي المجمل، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 517 طائرة، و53 طائرة هليكوبتر، و8348 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1170 مركبة قتالية متعددة اأنظمة إطلاق الصواريخ، و6897 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14720 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تعترض-4-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-وقنبلتي-جدام-موجهتين---عاجل-1082558354.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

11:37 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 28.10.2023)
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation"سو-25" و"ميغ-29" خلال مهمة عسكرية في سوريا
سو-25 وميغ-29 خلال مهمة عسكرية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
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أسقطت الدفاعات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرتين أوكرانيتين مقاتلتين وعددا كبيرا من المسيرات في مناطق متفرقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي اسقطت طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الدفاع الروسية، "تم تدمير 36 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بروليتاركا، وساجي في منطقة خيرسون، وفاليريانوفكا، وفيسيلي، وسبورني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.

صورة لمقاتلة أمريكية مثبت عليها قذيفة جدام صورت في 13 مارس 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين
11:33 GMT
وفي المجمل، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 517 طائرة، و53 طائرة هليكوبتر، و8348 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1170 مركبة قتالية متعددة اأنظمة إطلاق الصواريخ، و6897 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14720 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البعيد المدى.

ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".
شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
اقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
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