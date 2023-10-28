https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1082558603.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
أسقطت الدفاعات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرتين أوكرانيتين مقاتلتين وعددا كبيرا من المسيرات في مناطق متفرقة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:37+0000
2023-10-28T11:37+0000
2023-10-28T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي اسقطت طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي المجمل، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 517 طائرة، و53 طائرة هليكوبتر، و8348 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1170 مركبة قتالية متعددة اأنظمة إطلاق الصواريخ، و6897 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14720 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تعترض-4-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-وقنبلتي-جدام-موجهتين---عاجل-1082558354.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
11:37 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أسقطت الدفاعات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرتين أوكرانيتين مقاتلتين وعددا كبيرا من المسيرات في مناطق متفرقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي اسقطت طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الدفاع الروسية، "تم تدمير 36 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بروليتاركا، وساجي في منطقة خيرسون، وفاليريانوفكا، وفيسيلي، وسبورني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
وفي المجمل، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 517 طائرة، و53 طائرة هليكوبتر، و8348 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1170 مركبة قتالية متعددة اأنظمة إطلاق الصواريخ، و6897 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14720 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البعيد المدى.
ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".