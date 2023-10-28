تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو

أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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بعد 12 ساعة من قطع الاتصالات والإنترنت.. صباح قطاع غزة بعد عملية الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، ومازال القصف برًا وبحرًا وجوًا لا يتوقف
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كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، سبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، إن تونس صوتت بالامتناع انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار.
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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال بطواقمه في غزة
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وتابعت الجمعية في بيان نشرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي " إكس"، قائلة، "لقد تطور وضع ينذر بالقلق في غزة حيث فقدنا الاتصال بطواقمنا على الأرض". لافتة إلى أن "الاتصال انقطع في ظل قطع السلطات الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".
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