عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T06:01+0000
2023-10-28T06:01+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543079_0:56:827:521_1920x0_80_0_0_798f1d6cc096705623555de5309060a9.jpg
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543079_30:0:798:576_1920x0_80_0_0_cace2fc31050418f2d292dfbcf9a70a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة في اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو

06:01 GMT 28.10.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:45 GMT 28.10.2023
بعد 12 ساعة من قطع الاتصالات والإنترنت.. صباح قطاع غزة بعد عملية الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، ومازال القصف برًا وبحرًا وجوًا لا يتوقف
05:27 GMT 28.10.2023
قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك الأنفاق والبنى التحتية الأخرى تحت الأرض
05:22 GMT 28.10.2023
كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، سبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، إن تونس صوتت بالامتناع انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار.
05:12 GMT 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لعملية استهداف عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة حماس


04:47 GMT 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة حماس
04:45 GMT 28.10.2023
وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة
04:26 GMT 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
وكالة: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل 7 فلسطينيين في مخيم الجلزون شمال رام الله.. فيديو
03:33 GMT
04:26 GMT 28.10.2023
إعلام فلسطيني: "سقوط قذيفة مدفعية بجانب مبنى المستشفى الأندونيسي شمال غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف الليلة".
02:47 GMT 28.10.2023
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الرئيس الكولومبي يصف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ"المذبحة والإبادة الجماعية"
02:46 GMT
02:35 GMT 28.10.2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يتصل بنتنياهو ويؤكد وقوف المجلس لجانب إسرائيل
01:53 GMT 28.10.2023
البنتاغون: أوستن يشدد في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية حماية المواطنين في غزة
01:52 GMT 28.10.2023
الرئيس الأمريكي: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات في أعقاب هجمات شنتها مجموعات مرتبطة بإيران ضد قواتنا في العراق وسوريا
01:52 GMT 28.10.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال بطواقمه في غزة
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إنها انقطعت عن الاتصال "بشكل كامل" مع غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمها العاملة فيه.
وتابعت الجمعية في بيان نشرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي " إكس"، قائلة، "لقد تطور وضع ينذر بالقلق في غزة حيث فقدنا الاتصال بطواقمنا على الأرض". لافتة إلى أن "الاتصال انقطع في ظل قطع السلطات الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".
01:38 GMT 28.10.2023
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله.

00:36 GMT 28.10.2023
إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشٌن غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة الآن

00:26 GMT 28.10.2023
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الخارجية العراقية توضح سبب تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة
00:20 GMT
23:59 GMT 27.10.2023
تجدد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
23:54 GMT 27.10.2023
قناة المنار: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في التنف السورية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر
23:52 GMT 27.10.2023
23:51 GMT 27.10.2023
⚡️ مراسل "سبوتنيك": هجوم عنيف بطائرات مسيرة على الجيش الأمريكي في قاعدة "التنف" عند الحدود السورية الأردنية العراقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала