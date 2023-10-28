تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديو

كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، سبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، إن تونس صوتت بالامتناع انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار.