https://sputnikarabic.ae/20231028/هجوم-عنيف-بطائرات-مسيرة-على-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-التنف-عند-الحدود-السورية-العراقية--عاجل-1082548064.html

هجوم عنيف بطائرات مسيرة على الجيش الأمريكي في قاعدة "التنف" عند الحدود السورية العراقية

هجوم عنيف بطائرات مسيرة على الجيش الأمريكي في قاعدة "التنف" عند الحدود السورية العراقية

شن مجهولون هجوما عنيفا بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "التنف"، عند الحدود السورية الأردنية العراقية، جنوب شرقي سوريا، في بادرة هو... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T00:05+0000

2023-10-28T00:05+0000

2023-10-28T00:22+0000

قاعدة التنف

العالم

الجيش الأمريكي

أخبار سوريا اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقالت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، أن ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين انتحاريتين اخترقتا الدفاعات الجوية الأمريكية، ليل الجمعة/السبت، في قاعدة "التنف" عند منطقة 55 كم بريف محافظة حمص على الحدود (السورية- العراقية -الأردنية).وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا، على خلفية الهجمات الجوية المدمرة للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.ومع الهجوم المتجدد على قاعدة "التنف" اللاشرعية، يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من ٢٠ هجوما خلال أسبوع واحد.وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق" قد تبنت الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا، وقالت في بياناتها أنها جاءت رداً على الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231027/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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قاعدة التنف, العالم, الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل