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إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة وتشن هجوما بريا
إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة وتشن هجوما بريا
شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة "حماس" في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T05:56+0000
2023-10-29T05:56+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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ودعا نتنياهو الإسرائيليين، يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"، لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.ويعاني سكان غزة انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء والماء، نتيجة الحصار الشديد، بالإضافة لقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع الذي تحكمه حماس، مع تأكيد قادة الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.وتعهّد نتنياهو بعدم ادخار أي جهد لتحرير أكثر من 200 رهينة، منهم أميركيون وأجانب آخرون، تحتجزهم حماس، قائلا: "هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي أهدافها واضحة وهي تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإعادة الرهائن".وشدد بنيامين نتنياهو على نية إسرائيل تدمير كل شيء، قائلا: "نحن فقط في البداية، سوف ندمر العدو فوق الأرض وتحتها".وشددت إسرائيل حصارها على غزة، وقصفتها غزة لمدة 3 أسابيع منذ الهجوم غير المسبق الذي شنته حركة حماس.
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة وتشن هجوما بريا

05:56 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة "حماس" في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.
ودعا نتنياهو الإسرائيليين، يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"، لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح.
وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.
ويعاني سكان غزة انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء والماء، نتيجة الحصار الشديد، بالإضافة لقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع الذي تحكمه حماس، مع تأكيد قادة الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.
وتعهّد نتنياهو بعدم ادخار أي جهد لتحرير أكثر من 200 رهينة، منهم أميركيون وأجانب آخرون، تحتجزهم حماس، قائلا: "هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي أهدافها واضحة وهي تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإعادة الرهائن".
وشدد بنيامين نتنياهو على نية إسرائيل تدمير كل شيء، قائلا: "نحن فقط في البداية، سوف ندمر العدو فوق الأرض وتحتها".
وشددت إسرائيل حصارها على غزة، وقصفتها غزة لمدة 3 أسابيع منذ الهجوم غير المسبق الذي شنته حركة حماس.
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